Источник сообщил о готовящемся массированном ударе ВСУ по России утром 7 мая
RT: ВСУ готовят массированный удар по России с утра 7 мая
Киев готовит массированный удар по территории России с шести утра 7 марта. Как сообщает RT со ссылкой на источник, ожидается атака более 50 беспилотников и десятков дальнобойных ракет.
Сначала ВСУ намерены запустить дроны, чтобы израсходовать ресурс ПВО, а затем ударить по согласованной заранее цели. Это первая настолько сильная вероятная атака со стороны Украины.
Накануне, 6 мая, ВСУ несколько раз атаковали Белгородскую область. Сначала удар пришёлся по "газели" с сотрудниками ГК "Агро-Белогорье" и легковушке, погибло семь человек, пострадало 42. Позднее было обстреляно село Никольское, погиб один мирный житель. Также украинские военные обстреляли село Муром, в результате чего было нарушено электроснабжение.
ТАСС / Александр Полегенько