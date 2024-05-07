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6 мая, 22:47

Источник сообщил о готовящемся массированном ударе ВСУ по России утром 7 мая

RT: ВСУ готовят массированный удар по России с утра 7 мая

Киев готовит массированный удар по территории России с шести утра 7 марта. Как сообщает RT со ссылкой на источник, ожидается атака более 50 беспилотников и десятков дальнобойных ракет.

Сначала ВСУ намерены запустить дроны, чтобы израсходовать ресурс ПВО, а затем ударить по согласованной заранее цели. Это первая настолько сильная вероятная атака со стороны Украины.

Средства ПВО сбили ещё два украинских дрона в Белгородской области
Средства ПВО сбили ещё два украинских дрона в Белгородской области

Накануне, 6 мая, ВСУ несколько раз атаковали Белгородскую область. Сначала удар пришёлся по "газели" с сотрудниками ГК "Агро-Белогорье" и легковушке, погибло семь человек, пострадало 42. Позднее было обстреляно село Никольское, погиб один мирный житель. Также украинские военные обстреляли село Муром, в результате чего было нарушено электроснабжение.

Обложка ©

ТАСС / Александр Полегенько

Артур Лапсаков
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