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7 мая, 13:32

"На Западе этого не понимают": Шахназаров раскрыл секрет популярности Путина среди россиян

Карен Шахназаров назвал Путина лучшим президентом России

Владимир Путин — лучший президент России, обладающий огромным опытом, авторитетом и доверием среди населения. Об этом заявил режиссёр, генеральный директор "Мосфильма" Карен Шахназаров. По его словам, глава государства стал объединяющей фигурой для граждан, да и они считают, что постоянная смена правителей невыгодна стране.

Карен Шахназаров — о работе Владимира Путина на посту президента России. Видео © 360tv

"Страна очень сложная у нас, она многонациональная, многоконфессиональная. Ему доверяют христиане, мусульмане, иудеи... За него голосуют, и на Западе этого не понимают", — отметил собеседник 360.ru.

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Напомним, 7 мая Владимир Путин в пятый раз принял присягу и официально вступил в должность президента России. На торжественной церемонии в Кремле присутствовало около 2,6 тысячи человек. Окончив церемониальную часть, вновь избранный глава государства произнёс речь, в частности, назвав служение своей стране огромной честью и священным долгом. Далее Путин принял участие в церемонии представления Президентского полка и посетил благодарственный молебен в Благовещенском соборе.

Матвей Константинов
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