"На Западе этого не понимают": Шахназаров раскрыл секрет популярности Путина среди россиян

Владимир Путин — лучший президент России, обладающий огромным опытом, авторитетом и доверием среди населения. Об этом заявил режиссёр, генеральный директор "Мосфильма" Карен Шахназаров. По его словам, глава государства стал объединяющей фигурой для граждан, да и они считают, что постоянная смена правителей невыгодна стране.