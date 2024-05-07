"На Западе этого не понимают": Шахназаров раскрыл секрет популярности Путина среди россиян
Карен Шахназаров назвал Путина лучшим президентом России
Владимир Путин — лучший президент России, обладающий огромным опытом, авторитетом и доверием среди населения. Об этом заявил режиссёр, генеральный директор "Мосфильма" Карен Шахназаров. По его словам, глава государства стал объединяющей фигурой для граждан, да и они считают, что постоянная смена правителей невыгодна стране.
Карен Шахназаров — о работе Владимира Путина на посту президента России. Видео © 360tv
"Страна очень сложная у нас, она многонациональная, многоконфессиональная. Ему доверяют христиане, мусульмане, иудеи... За него голосуют, и на Западе этого не понимают", — отметил собеседник 360.ru.
Напомним, 7 мая Владимир Путин в пятый раз принял присягу и официально вступил в должность президента России. На торжественной церемонии в Кремле присутствовало около 2,6 тысячи человек. Окончив церемониальную часть, вновь избранный глава государства произнёс речь, в частности, назвав служение своей стране огромной честью и священным долгом. Далее Путин принял участие в церемонии представления Президентского полка и посетил благодарственный молебен в Благовещенском соборе.