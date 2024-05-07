СМИ ошибочно сообщили о вызове посла России в МИД Франции
Агентство Reuters, а также другие СМИ ошибочно сообщили о вызове посла России Алексея Мешкова в МИД Франции. Позднее издание скорректировало сообщение, указав, что речь шла о вызове посла Франции Пьера Леви в российский МИД.
Напомним, что накануне, 6 мая, в МИД РФ был вызван французский посол Пьер Леви. Причины визита иностранного дипломата не разглашались, но это произошло на фоне решения Кремля проверить заявления Парижа об отправке французских военных на Украину. После этого Париж опроверг бои Французского легиона за ВСУ.
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