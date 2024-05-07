Украинской армии диагностировали "ампутацию" мозга
Соскин: Зеленский "вырезал мозг" у ВСУ, уволив Залужного
Владимир Зеленский "вырезал мозг" у украинской армии, уволив Валерия Залужного с поста главкома ВСУ. Так считает бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин.
"Фактически вырезали мозг у армии, сделали из неё послушных кукол под кликой Зеленского. Поздравляю. Но они же не годятся, они могут слушаться Зеленского, Ермака, выполнять их приказы, но это ничего не даст. Поэтому будет потеря территорий", — заявил Соскин на своём ютуб-канале.
Эксперт считает, что Залужный, хотя и не отличался особым полководческим талантом, мог заключить перемирие, а Киев мог избежать огромных человеческих жертв и потерь в энергетике.
"Можно было заключить перемирие, и уже бы не погибли тысячи людей за этот период, и инвалиды новые бы не появились, и люди не стали бы бомжами, и не была бы потеряна половина электрогенерирующих мощностей Украины — это всё произошло буквально за период, когда Зеленский совершенно волюнтаристски убрал Залужного", — добавил Соскин.
Как сообщал Life.ru, Залужный был уволен с поста главкома ВСУ в феврале. Его место занял генерал-полковник Александр Сырский. А Залужного тем временем назначили послом в Британии. По словам Зеленского, экс-главком ВСУ сам попросился на дипломатическую службу. Так это или нет, Залужный не говорит. Тем более что он уже более месяца, как отсутствует в инфополе.
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