Украинской армии диагностировали "ампутацию" мозга

Владимир Зеленский "вырезал мозг" у украинской армии, уволив Валерия Залужного с поста главкома ВСУ. Так считает бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин.

"Фактически вырезали мозг у армии, сделали из неё послушных кукол под кликой Зеленского. Поздравляю. Но они же не годятся, они могут слушаться Зеленского, Ермака, выполнять их приказы, но это ничего не даст. Поэтому будет потеря территорий", — заявил Соскин на своём ютуб-канале.

Эксперт считает, что Залужный, хотя и не отличался особым полководческим талантом, мог заключить перемирие, а Киев мог избежать огромных человеческих жертв и потерь в энергетике.