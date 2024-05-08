Шойгу поздравил части и соединения, отличившиеся в спецоперации
Министр обороны РФ Сергей Шойгу направил телеграммы соединению и воинской части, участвующим в специальной военной операции. Текст письма приводит пресс-служба оборонного ведомства.
Так, генерал армии отметил командование и личный состав 55-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады (горной) и поздравил их с освобождением населённого пункта Соловьёво в ДНР. Шойгу отметил, что военные бригады с первых дней проведения спецоперации образцово выполняют воинский долг по защите народа и нашей земли от противника.
"Бригада "Чёрных барсов" с честью решает задачи на самых ответственных направлениях. В боях на Черниговском и Марьинском направлениях, при освобождении Лисичанска и Авдеевки военнослужащие соединения вписали в историю Отечества славные страницы подвигов. За беспримерное мужество, героизм и самоотверженность трое военнослужащих удостоены высокого звания Героя Российской Федерации, более 1500 награждены государственными наградами и ведомственными знаками отличия", — сказано в телеграмме.
Также Шойгу отметил боевые заслуги 272-го мотострелкового полка, который успешно выполняет задачи СВО на одном из самых сложных направлений — Купянском. Военнослужащие уверенно продвигаются вперёд, а накануне они освободили населённый пункт Котляровка. Министр поблагодарил отличившихся за успешное выполнение боевых задач и верность воинскому долгу и выразил уверенность, что они продолжат с честью хранить верность присяге и служить Родине.
Напомним, что 6 мая российские войска освободили два населённых пункта: Соловьёво в ДНР и Котляровку в Харьковской области. На прошлой неделе Армия России взяла под контроль населённые пункты Очеретино, Бердычи и Семёновку в ДНР.
VK / Минобороны РФ