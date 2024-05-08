"Путь к строительству новой России": Политолог оценила новый майский указ Путина
Эксперт Фёдорова: Майский указ Путина — это путь к строительству новой России
Президент Владимир Путин в указе о национальных целях развития подробно сформулировал путь строительства новой России. Об этом в беседе с Life.ru рассказала политолог, эксперт Экспертного института социальных исследований (ЭИСИ) Анна Фёдорова.
Абсолютное большинство россиян уверены в том, что у президента есть план развития страны, есть стратегия, в которой есть чёткое видение будущего и понимание того, каким курсом Россия должна идти. Поэтому очень логично с этим перекликается этот новый майский указ, фактически который ставит национальные цели на перспективу до 2036 года.
По словам политолога, важно то, что новые национальные проекты, анонсированные российским лидером, будут касаться абсолютно всех сфер развития нашей страны. То есть в вопросах внутренней политики Путин не разделяет темы на главные и не очень. Подписав майский указ, президент подчеркнул, что во всех сферах важно пройти "путь строительства новой России".
"Я бы отдельно отметила блок нацпроектов по обеспечению технологического лидерства. Потому что после введения санкций Россия, скажем так, прошла уже огромный путь к достижению технологического суверенитета, но понятно, что этот путь совершенно не закончен. Наша страна должна обладать собственной и научной, и кадровой, и технологической базой для того, чтобы не зависеть от недружественных стран <...> Технологический суверенитет просто абсолютно необходим для выживания", — сказала Фёдорова.
В заключение эксперт добавила, что Путиным поставлены стратегические задачи, в связи с чем власти придётся сконцентрировать все усилия, чтобы тщательно выполнить заявленные указания главы государства.
Напомним, вечером 7 мая после инаугурации Путин подписал указ "О национальных целях развития РФ на период до 2030 года и на перспективу до 2036 года". В частности, президент поручил увеличить продолжительность жизни и рождаемость в России, а также обеспечить не менее 33 квадратов жилья на россиянина к 2030 году и вдвое увеличить МРОТ.
Kremlin.ru