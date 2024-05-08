"Путь к строительству новой России": Политолог оценила новый майский указ Путина

Президент Владимир Путин в указе о национальных целях развития подробно сформулировал путь строительства новой России. Об этом в беседе с Life.ru рассказала политолог, эксперт Экспертного института социальных исследований (ЭИСИ) Анна Фёдорова.

Абсолютное большинство россиян уверены в том, что у президента есть план развития страны, есть стратегия, в которой есть чёткое видение будущего и понимание того, каким курсом Россия должна идти. Поэтому очень логично с этим перекликается этот новый майский указ, фактически который ставит национальные цели на перспективу до 2036 года. Анна Фёдорова Политолог, эксперт ЭИСИ

По словам политолога, важно то, что новые национальные проекты, анонсированные российским лидером, будут касаться абсолютно всех сфер развития нашей страны. То есть в вопросах внутренней политики Путин не разделяет темы на главные и не очень. Подписав майский указ, президент подчеркнул, что во всех сферах важно пройти "путь строительства новой России".

"Я бы отдельно отметила блок нацпроектов по обеспечению технологического лидерства. Потому что после введения санкций Россия, скажем так, прошла уже огромный путь к достижению технологического суверенитета, но понятно, что этот путь совершенно не закончен. Наша страна должна обладать собственной и научной, и кадровой, и технологической базой для того, чтобы не зависеть от недружественных стран <...> Технологический суверенитет просто абсолютно необходим для выживания", — сказала Фёдорова.