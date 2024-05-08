"Власть — это служение и священный долг": Обозреватель выделил главные пункты в речи Путина на инаугурации
Обозреватель Перла: Путин дал понять, что россияне справятся с рубежным периодом
Глава государства Владимир Путин. Обложка © Life.ru
В речи президента России Владимира Путина во время его инаугурации — два главных момента. На них обратил внимание политический обозреватель "Царьграда" Андрей Перла.
"Общее настроение: во-первых, власть — это служение и даже священный долг, а во-вторых, все вместе мы переживаем трудный рубежный период. Но справимся", — обратил внимание Перла.
Он выделил и другие содержательные тезисы: "На нас давят, но мы продолжим формировать многополярный мир вместе с партнёрами", "Наша цель — народосбережение и повышение качества жизни в российских семьях", "Воспитание новых элит, карьерные лифты для доказавших свой патриотизм на деле".
В свою очередь, политолог Владимир Корнилов обратил внимание на уверенность Путина в завтрашнем дне. В речи национальный лидер подчеркнул, что российский народ остаётся единым, полностью поддерживающим курс главы государства. К тому же президент продемонстрировал западным странам готовность как к диалогу, так и к защите собственных интересов, суверенитета, целостности государства, в том числе новых территорий.
Своё мнение высказал и депутат Мосгордумы Андрей Медведев. Он подчеркнул, что речь Путина на инаугурации была особой. Президент начал с благодарности воинам, гражданам РФ, жителям исторических земель, отстоявшим право быть вместе с Родиной. Медведев также поздравил всех с новой политической эпохой.
По мнению политолога Евгения Минченко, Путин чувствует свою глубокую ответственность перед предками. Для него важно историческое мышление, осознание своей исторической миссии, что он и подчеркнул в своей речи. По словам российского лидера, будет продолжен курс на формирование мирового большинства, которое противостоит западному диктату, при этом Россия останется одним из лидеров этого движения.
Напомним, 7 мая Владимир Путин принёс присягу, вступив официально в должность президента РФ. В Кремле присутствовали порядка 2,6 тысячи человек. Путин признался, что для него огромная честь и священный долг — служить своей стране, после чего назвал народ России единым и великим. Затем Путин принял участие в церемонии представления Президентского полка и посетил благодарственный молебен в Благовещенском соборе.