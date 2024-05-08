"Власть — это служение и священный долг": Обозреватель выделил главные пункты в речи Путина на инаугурации

В речи президента России Владимира Путина во время его инаугурации — два главных момента. На них обратил внимание политический обозреватель "Царьграда" Андрей Перла.

"Общее настроение: во-первых, власть — это служение и даже священный долг, а во-вторых, все вместе мы переживаем трудный рубежный период. Но справимся", — обратил внимание Перла.

Он выделил и другие содержательные тезисы: "На нас давят, но мы продолжим формировать многополярный мир вместе с партнёрами", "Наша цель — народосбережение и повышение качества жизни в российских семьях", "Воспитание новых элит, карьерные лифты для доказавших свой патриотизм на деле".

В свою очередь, политолог Владимир Корнилов обратил внимание на уверенность Путина в завтрашнем дне. В речи национальный лидер подчеркнул, что российский народ остаётся единым, полностью поддерживающим курс главы государства. К тому же президент продемонстрировал западным странам готовность как к диалогу, так и к защите собственных интересов, суверенитета, целостности государства, в том числе новых территорий.

Своё мнение высказал и депутат Мосгордумы Андрей Медведев. Он подчеркнул, что речь Путина на инаугурации была особой. Президент начал с благодарности воинам, гражданам РФ, жителям исторических земель, отстоявшим право быть вместе с Родиной. Медведев также поздравил всех с новой политической эпохой.