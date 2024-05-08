Генсек ООН направит Путину письмо по случаю инаугурации
Генсек ООН Гутерриш направит письмо Путину в связи с прошедшей инаугурацией
Генсек ООН Антониу Гутерриш. Обложка © Shutterstock / FOTODOM
Генсек ООН Антониу Гутерриш направит в адрес главы государства Владимира Путина письмо в связи с состоявшейся инаугурацией президента. Такое заявление сделал официальный представитель главы всемирной организации Стефан Дюжаррик.
"Генеральный секретарь направит письмо, как он делает каждый раз, когда проходит инаугурация или повторная инаугурация главы государства", — заявил представитель ООН на брифинге, отвечая на вопрос ТАСС.
Напомним, 7 мая Владимир Путин принёс присягу и официально вступил в должность президента РФ. В Кремле свидетелями этому стали около 2,6 тысячи человек. В том числе Путин отметил, что для него огромная честь и священный долг — служить своей стране, а в конце своей речи назвал народ России единым и великим. После Путин принял участие в церемонии представления Президентского полка и посетил благодарственный молебен в Благовещенском соборе.