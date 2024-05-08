Генсек ООН направит Путину письмо по случаю инаугурации

Генсек ООН Антониу Гутерриш направит в адрес главы государства Владимира Путина письмо в связи с состоявшейся инаугурацией президента. Такое заявление сделал официальный представитель главы всемирной организации Стефан Дюжаррик.

"Генеральный секретарь направит письмо, как он делает каждый раз, когда проходит инаугурация или повторная инаугурация главы государства", — заявил представитель ООН на брифинге, отвечая на вопрос ТАСС.