Новости
СВО
Происшествия

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
7 мая, 22:16

Генсек ООН направит Путину письмо по случаю инаугурации

Генсек ООН Гутерриш направит письмо Путину в связи с прошедшей инаугурацией

Генсек ООН Антониу Гутерриш. Обложка © Shutterstock / FOTODOM

Генсек ООН Антониу Гутерриш. Обложка © Shutterstock / FOTODOM

Генсек ООН Антониу Гутерриш направит в адрес главы государства Владимира Путина письмо в связи с состоявшейся инаугурацией президента. Такое заявление сделал официальный представитель главы всемирной организации Стефан Дюжаррик.

"Генеральный секретарь направит письмо, как он делает каждый раз, когда проходит инаугурация или повторная инаугурация главы государства", — заявил представитель ООН на брифинге, отвечая на вопрос ТАСС.

Путин издал новые "майские указы"
Путин издал новые "майские указы"

Напомним, 7 мая Владимир Путин принёс присягу и официально вступил в должность президента РФ. В Кремле свидетелями этому стали около 2,6 тысячи человек. В том числе Путин отметил, что для него огромная честь и священный долг — служить своей стране, а в конце своей речи назвал народ России единым и великим. После Путин принял участие в церемонии представления Президентского полка и посетил благодарственный молебен в Благовещенском соборе.

Оксана Попова
  • Новости
  • Путин
  • Антониу Гутерриш
  • ООН
  • Мировая политика
  • Политика России
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar

    Новости партнеров