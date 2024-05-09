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8 мая, 21:15

Путин сообщил Мирзиёеву, что в России ждут поставок узбекских овощей и фруктов6

Путин: Россия ждёт поставки фруктов и овощей из Узбекистана, как и в 2023 году

Глава государства Владимир Путин проводит переговоры с лидером Узбекистана Шавкатом Мирзиёевым (справа налево). Обложка © kremlin

Глава государства Владимир Путин проводит переговоры с лидером Узбекистана Шавкатом Мирзиёевым (справа налево). Обложка © kremlin

Глава государства Владимир Путин проводит переговоры с лидером Узбекистана Шавкатом Мирзиёевым. В частности, в рамках беседы российский президент рассказал об увеличении объёма закупок из Узбекистана.

Президент России Владимир Путин проводит переговоры с лидером Узбекистана Шавкатом Мирзиёевым. Видео © Life.ru

По словам Путина, российская сторона увеличивает объём закупок из Узбекистана из года в год. Он также обратил внимание, что такого высокого уровня закупок раньше не было никогда.

"Фрукты, овощи из Узбекистана ждём, как в прошлом году. Ну и вам хорошо, рынок сбыта, и нам, поскольку цены всё-таки держат, не дают подниматься ценам", — подчеркнул глава государства.

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Как писал Life.ru, 8 мая в Москве состоялся юбилейный саммит ЕАЭС. Президент РФ Владимир Путин назвал заседание ЕАЭС шагом на пути углубления интеграции. После него российский лидер провёл в Кремле переговоры с армянским премьером Николом Пашиняном. В рамках беседы стороны обсудили весь комплекс российско-армянских отношений. В частности, президент РФ обратил внимание на рекордный объём товарооборота России и Армении и назвал сотрудничество Москвы и Еревана в рамках ЕАЭС позитивным.

Оксана Попова
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