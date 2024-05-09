Путин сообщил Мирзиёеву, что в России ждут поставок узбекских овощей и фруктов6

Глава государства Владимир Путин проводит переговоры с лидером Узбекистана Шавкатом Мирзиёевым. В частности, в рамках беседы российский президент рассказал об увеличении объёма закупок из Узбекистана.

Президент России Владимир Путин проводит переговоры с лидером Узбекистана Шавкатом Мирзиёевым. Видео © Life.ru

По словам Путина, российская сторона увеличивает объём закупок из Узбекистана из года в год. Он также обратил внимание, что такого высокого уровня закупок раньше не было никогда.