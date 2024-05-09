Путин — о героическом освобождении Бердычей: Было сложно, но добрали

Президент России Владимир Путин отметил героизм бойцов при освобождении Бердычей в ДНР. Глава государства заявил об этом в ходе встречи с командирами подразделений, участвующих в специальной военной операции (СВО), которая прошла 7 мая, а в День Победы, 9 мая, Кремль опубликовал видео.