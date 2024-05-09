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9 мая, 09:48

Путин — о героическом освобождении Бердычей: Было сложно, но добрали

Президент России Владимир Путин отметил героизм бойцов при освобождении Бердычей в ДНР. Глава государства заявил об этом в ходе встречи с командирами подразделений, участвующих в специальной военной операции (СВО), которая прошла 7 мая, а в День Победы, 9 мая, Кремль опубликовал видео.

Встреча президента РФ Владимира Путина с командирами подразделений, участвующих в СВО, 7 мая. Видео © Telegram / Кремль. Новости

"Добрали его всё-таки. Сложно было, я знаю", — подчеркнул президент РФ.

В ответ командир 74-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады гвардии полковник Халиков указал, что было действительно трудно, однако бойцы продвигаются дальше.

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Напомним, об освобождении населённого пункта Бердычи в Донецкой Народной Республике Министерство обороны РФ сообщило 2 мая. На прошлой неделе Армия России также взяла под контроль населённые пункты Очеретино и Семёновка в ДНР. Кроме того, 6 мая стало известно, что российские войска освободили ещё два населённых пункта: Соловьёво в ДНР и Котляровку в Харьковской области.

Обложка ©

Telegram / Кремль. Новости

Никита Осипов
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