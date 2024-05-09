Постпредство РФ зажгло число 79 на здании в США в честь Дня Победы

Постпредство России при ООН приняло участие в акции "Окна Победы". Для этого выбрали жилой комплекс для сотрудников дипмиссии в Ривердейле, что в пригороде Нью-Йорка. Окна в здании зажглись числом 79 — именно столько лет назад была одержана победа в Великой Отечественной войне.

Постпредство РФ зажгло число 79 на здании в пригороде Нью-Йорка в честь Дня Победы. Видео © Telegram / Постпредство России при ООН

Данная акция проводится в память о подвиге граждан СССР, сплотившихся перед лицом смертельной угрозы и спасших мир от фашизма и нацизма.