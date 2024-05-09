Постпредство РФ зажгло число 79 на здании в США в честь Дня Победы
Постпредство России при ООН приняло участие в акции "Окна Победы". Для этого выбрали жилой комплекс для сотрудников дипмиссии в Ривердейле, что в пригороде Нью-Йорка. Окна в здании зажглись числом 79 — именно столько лет назад была одержана победа в Великой Отечественной войне.
Постпредство РФ зажгло число 79 на здании в пригороде Нью-Йорка в честь Дня Победы. Видео © Telegram / Постпредство России при ООН
Данная акция проводится в память о подвиге граждан СССР, сплотившихся перед лицом смертельной угрозы и спасших мир от фашизма и нацизма.
"Память о героизме предков живёт в сердцах наших сограждан по всему миру. Наш общий долг — сберечь её и передать будущим поколениям, сохранить историческую правду, не дать уравнять жертв и палачей, противостоять попыткам обеления нацистов и героизации их пособников", — подчёркивается в сообщении.
Напомним, другой традиционной акцией в честь Дня Победы, который отмечается сегодня, 9 Мая, стал "Бессмертный полк". Несмотря на то что в России в этом году отменили традиционное шествие, оно всё же прошло в Кемеровской области. Ещё сотни человек прошли по улицам, например, Пекина. А в Берлине обстановка на акции была напряжённой: полиция проверяла участников на наличие запрещённой символики и георгиевских лент, также на месте находились провокаторы с украинскими флагами.
Telegram / Постпредство России при ООН