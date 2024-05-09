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9 мая, 14:30

Постпредство РФ зажгло число 79 на здании в США в честь Дня Победы

Постпредство России при ООН приняло участие в акции "Окна Победы". Для этого выбрали жилой комплекс для сотрудников дипмиссии в Ривердейле, что в пригороде Нью-Йорка. Окна в здании зажглись числом 79 — именно столько лет назад была одержана победа в Великой Отечественной войне.

Постпредство РФ зажгло число 79 на здании в пригороде Нью-Йорка в честь Дня Победы. Видео © Telegram / Постпредство России при ООН

Данная акция проводится в память о подвиге граждан СССР, сплотившихся перед лицом смертельной угрозы и спасших мир от фашизма и нацизма.

"Память о героизме предков живёт в сердцах наших сограждан по всему миру. Наш общий долг — сберечь её и передать будущим поколениям, сохранить историческую правду, не дать уравнять жертв и палачей, противостоять попыткам обеления нацистов и героизации их пособников", — подчёркивается в сообщении.

Более трёх миллионов окон украсили участники "Движения первых" ко Дню Победы
Более трёх миллионов окон украсили участники "Движения первых" ко Дню Победы

Напомним, другой традиционной акцией в честь Дня Победы, который отмечается сегодня, 9 Мая, стал "Бессмертный полк". Несмотря на то что в России в этом году отменили традиционное шествие, оно всё же прошло в Кемеровской области. Ещё сотни человек прошли по улицам, например, Пекина. А в Берлине обстановка на акции была напряжённой: полиция проверяла участников на наличие запрещённой символики и георгиевских лент, также на месте находились провокаторы с украинскими флагами.

Обложка ©

Telegram / Постпредство России при ООН

Матвей Константинов
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