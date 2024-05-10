Украинские СМИ сообщают о взрывах в Николаевской и Харьковской области
Взрывы прогремели в Харьковской и Николаевской областях Украины. Об этом сообщил телеканал "Общественное".
Согласно данным официального ресурса по оповещению населения, в этих регионах звучит воздушная тревога. Что послужило причиной взрывов — неизвестно, официальных данных от местных властей не поступало.
Также взрывы гремели на Украине в ночь на 8 мая. По данным местных СМИ, хлопки слышали в Киеве, Ивано-Франковской и Полтавской областях. Власти уточняют, что энергообъекты оказались повреждены в пяти регионах страны, в частности во Львовской области. На этом фоне энергохолдинг ДТЭК сообщил о повреждении трёх теплоэлектростанций.
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