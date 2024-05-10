МВД сообщило об отсутствии нарушений на парадах и митингах 9 Мая
Нарушений в ходе торжественных мероприятий в честь Дня Победы не допущено. Обложка © Telegram / Ирина Волк
Полиция не зафиксировала правонарушений в ходе торжественных мероприятий в честь Дня Победы 9 Мая. Об этом сообщила в телеграм-канале официальный представитель МВД России Ирина Волк.
"В 6881 населённом пункте организовано более 12 тысяч парадов, митингов, концертов и памятных церемоний. Во время праздничных мероприятий правонарушений не допущено", — отметила она.
По словам Волк, порядок на улицах городов охраняли более 134 тысяч правоохранителей, в том числе сотрудники Росгвардии и частных охранных организаций.
Напомним, 9 Мая в Москве прошёл Парад Победы. В нём участвовали 75 единиц техники и девять тысяч человек, в том числе ветераны специальной военной операции (СВО). Колонну возглавлял Герой России подполковник Евгений Хабаров. В ходе выступления президент РФ Владимир Путин назвал День Победы подлинно народным, священным праздником. Также на Красной площади присутствовали президенты Казахстана, Киргизии, Узбекистана, Таджикистана, Белоруссии, Туркменистана и специально приглашённые лидеры Лаоса, Гвинеи-Бисау и Кубы.