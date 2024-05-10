МВД сообщило об отсутствии нарушений на парадах и митингах 9 Мая 10 мая, 11:32 Нарушений в ходе торжественных мероприятий в честь Дня Победы не допущено. Обложка © Telegram / Ирина Волк

Полиция не зафиксировала правонарушений в ходе торжественных мероприятий в честь Дня Победы 9 Мая. Об этом сообщила в телеграм-канале официальный представитель МВД России Ирина Волк.

"В 6881 населённом пункте организовано более 12 тысяч парадов, митингов, концертов и памятных церемоний. Во время праздничных мероприятий правонарушений не допущено", — отметила она.

По словам Волк, порядок на улицах городов охраняли более 134 тысяч правоохранителей, в том числе сотрудники Росгвардии и частных охранных организаций.

Авторы Татьяна Миссуми