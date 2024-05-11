ВСУ обстреляли приграничное село Гора-Подол, обесточив несколько деревень

Белгородское село Гора-Подол вблизи границы с Украиной попало под обстрел ранним субботним утром. О последствиях удара рассказал губернатор области Вячеслав Гладков.

"Пострадавших нет. Есть повреждение линии электропередачи, временно без света остаются жители сёл Гора-Подол, Козинка, Глотово, Заречье и Безымено", — написал чиновник.