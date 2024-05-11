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11 мая, 01:23

ВСУ обстреляли приграничное село Гора-Подол, обесточив несколько деревень

Белгородское село Гора-Подол вблизи границы с Украиной попало под обстрел ранним субботним утром. О последствиях удара рассказал губернатор области Вячеслав Гладков.

"Пострадавших нет. Есть повреждение линии электропередачи, временно без света остаются жители сёл Гора-Подол, Козинка, Глотово, Заречье и Безымено", — написал чиновник.

Ремонтные бригады готовы приступить к восстановительным работам. Однако сначала их проведение должны разрешить в Министерстве обороны РФ, подытожил Гладков.

Пасечник раскрыл, чем ВСУ ударили по нефтебазе в ЛНР
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В ночь на 11 мая ВСУ несколько раз предпринимали попытки атаковать Курскую и Белгородскую области. Благодаря работе систем ПВО и РЭБ жертв среди мирных удалось избежать, раненым оказывается помощь. Гораздо тяжелее пришлось ЛНР, которую обстреляли американскими ракетами ATACMS с кассетными боеприпасами.

Обложка ©

Telegram / Настоящий Гладков

Илья Пушкарев
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