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11 мая, 13:25

Пушилин: Все русские города должны быть освобождены

Все русские города должны быть освобождены от влияния киевского режима, в том числе Харьков, Одесса и Днепропетровск. Таким мнением поделился глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин, добавив, что историческую справедливость необходимо восстановить.

"Мы с 2014 года свою позицию не меняем, мы считаем, что все города, русские города, должны быть освобождены, потому что там продолжают находиться наши люди, часть из них, конечно же, введена в заблуждение, но преимущественно это русские люди, с нашей кровью. У многих есть родственники и в других уголках нашей большой страны. И здесь эти города просто оставить навсегда украинским нацистам — это недопустимо", — объяснил Пушилин в беседе с РИА "Новости".

Он уточнил, что речь идёт о городах, которые, как и Донбасс, не признали государственный переворот, произошедший в 2014 году в Киеве. Пушилин причислил к ним Харьков, Одессу, Днепропетровск и другие настоящие русские города. По его убеждению, историческая справедливость также должна быть восстановлена.

Сроки мирных переговоров глава ДНР называть не решился, поскольку ситуация очень непростая. По его словам, важно принимать в учёт и геополитическую обстановку. Однако он выразил уверенность в том, что так или иначе какие-то мирные соглашения будут подписаны. Сам Пушилин наиболее приемлемым считает исход событий, предусматривающий безоговорочную капитуляцию Украины.

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Для начала процесса мирного урегулирования Киев должен сперва отменить свой же запрет на ведение переговоров с Москвой. Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что украинская власть загнала себя в угол этим запретом. Он отметил, что Москва никогда не отказывалась от переговоров и была склонна именно к такому варианту завершения конфликта. Сейчас украинское руководство возлагает большие надежды на грядущий саммит в Швейцарии, где будет обсуждаться "формула мира" Владимира Зеленского.

Обложка ©

ТАСС / Ягодкин Дмитрий

Владимир Озеров
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