Все русские города должны быть освобождены от влияния киевского режима, в том числе Харьков, Одесса и Днепропетровск. Таким мнением поделился глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин, добавив, что историческую справедливость необходимо восстановить.

"Мы с 2014 года свою позицию не меняем, мы считаем, что все города, русские города, должны быть освобождены, потому что там продолжают находиться наши люди, часть из них, конечно же, введена в заблуждение, но преимущественно это русские люди, с нашей кровью. У многих есть родственники и в других уголках нашей большой страны. И здесь эти города просто оставить навсегда украинским нацистам — это недопустимо", — объяснил Пушилин в беседе с РИА "Новости".

Он уточнил, что речь идёт о городах, которые, как и Донбасс, не признали государственный переворот, произошедший в 2014 году в Киеве. Пушилин причислил к ним Харьков, Одессу, Днепропетровск и другие настоящие русские города. По его убеждению, историческая справедливость также должна быть восстановлена.