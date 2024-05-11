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11 мая, 15:04

"Идут ва-банк": Песков прокомментировал воинственные заявления лидеров стран ЕС

Песков: ЕС видит, что нынешняя ситуация чревата для Киева полным обвалом

Делая агрессивные заявления в сторону России, европейцы идут ва-банк. Такое мнение высказал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, заявив, что это сознательное нагнетание обстановки. Об этом в своём телеграм-канале сообщил журналист Павел Зарубин.

Дмитрий Песков — о воинственных заявлениях европейцев. Видео © Telegram / ЗАРУБИН

Представитель Кремля отметил, что в ЕС видят стремительное изменение ситуации, которая теперь чревата для Киева полным обвалом. В связи с этим им приходится повышать ставки, делая всё более провокационные заявления.

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Больше всех в этом непростом деле преуспел Эмманюэль Макрон, который ранее выступил с призывом к европейцам, чтобы те были готовы вместе "сдерживать русских", если Россия зайдёт слишком далеко в конфликте на Украине. Люди, которые пишут речи Макрону, должно быть, работают день и ночь, потому что агрессивные заявления от французского лидера поступают регулярно. Премьер-министр Италии Джорджа Мелони порекомендовала политику не перегибать палку, заявляя об отправке войск, после чего он старается чередовать воинственные и мирные заявления, чтобы выдерживать хрупкий баланс.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM

Владимир Озеров
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