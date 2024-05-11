"Идут ва-банк": Песков прокомментировал воинственные заявления лидеров стран ЕС

Делая агрессивные заявления в сторону России, европейцы идут ва-банк. Такое мнение высказал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, заявив, что это сознательное нагнетание обстановки. Об этом в своём телеграм-канале сообщил журналист Павел Зарубин.

Представитель Кремля отметил, что в ЕС видят стремительное изменение ситуации, которая теперь чревата для Киева полным обвалом. В связи с этим им приходится повышать ставки, делая всё более провокационные заявления.