Гладков в целях безопасности исключил отправку школьников на досрочные каникулы
Глава Белгородской области Вячеслав Гладков выступил против предложения отправить школьников на досрочные каникулы. Дистанционное обучение, считает чиновник, гораздо безопаснее для детей на фоне участившихся ударов со стороны ВСУ. Об этом он заявил во время прямого эфира "10 вопросов губернатору".
"Нахождение их в своих квартирах во время обучения дистанционного, мне кажется, более безопасно, чем если дети находятся на улице во время обстрелов", — отметил Гладков.
В подтверждение своих слов губернатор напомнил о гибели семнадцатилетней девушки 12 мая в результате одного из обстрелов. Вместе с ней скончались ещё два мирных жителя.
Напомним, в Белгороде продолжается разбор завалов у многоэтажки, которая частично рухнула после попадания украинской ракеты. К настоящему моменту спасателям удалось достать из-под обломков 12 тел погибших.
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