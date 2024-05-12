Гладков в целях безопасности исключил отправку школьников на досрочные каникулы

Глава Белгородской области Вячеслав Гладков выступил против предложения отправить школьников на досрочные каникулы. Дистанционное обучение, считает чиновник, гораздо безопаснее для детей на фоне участившихся ударов со стороны ВСУ. Об этом он заявил во время прямого эфира "10 вопросов губернатору".

"Нахождение их в своих квартирах во время обучения дистанционного, мне кажется, более безопасно, чем если дети находятся на улице во время обстрелов", — отметил Гладков.