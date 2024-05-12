Волонтёры ОНФ подключились к разбору завалов у многоэтажки в Белгороде
Волонтёры Молодёжного крыла Народного фронта всю ночь устраняли последствия вечернего удара по Белгороду, а сейчас разбирают завалы в доме, где произошёл теракт. Об этом в воскресенье, 12 мая, заявили в пресс-службе движения.
Волонтёры ОНФ ночью устраняли последствия вечернего обстрела Белгорода, а сейчас работают на месте теракта. Видео © Telegram / Молодёжка Народного фронта / Народный фронт
"Команда Молодёжного крыла Народного фронта совместно с региональным отделением Всероссийского студенческого корпуса спасателей в срочном порядке выехала на помощь МЧС России, коммунальным службам, а также местным жителям", — отметили в "Молодёжке Народного фронта".
Там добавили, что за ночь волонтёры удалили повреждённые окна, закрыли тепловой контур и убрали осколки в 17 квартирах. А сегодня Молодёжное крыло Народного фронта работает на месте теракта — активисты находятся там с первых минут после случившегося.
Напомним, в воскресенье, 12 мая, по подъезду жилого дома в Белгороде ВСУ ударили ракетой из ТРК "Точка-У". В МИД РФ заявили, что Украина обязательно ответит за этот теракт на поле боя и в суде. СМИ пишут о семи погибших и 33 пострадавших, среди которых двое детей и трое спасателей. Во время разбора завалов спасателям дважды приходилось прерывать работу из-за украинских беспилотников. В МИД РФ заявили, что Украина обязательно ответит за этот теракт на поле боя и в суде. Губернатор Вячеслав Гладков находится на месте происшествия и лично помогает спасателям. По его словам, пока на завалах погибших не обнаружено.
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