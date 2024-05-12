Волонтёры ОНФ подключились к разбору завалов у многоэтажки в Белгороде

Волонтёры Молодёжного крыла Народного фронта всю ночь устраняли последствия вечернего удара по Белгороду, а сейчас разбирают завалы в доме, где произошёл теракт. Об этом в воскресенье, 12 мая, заявили в пресс-службе движения.

Волонтёры ОНФ ночью устраняли последствия вечернего обстрела Белгорода, а сейчас работают на месте теракта. Видео © Telegram / Молодёжка Народного фронта / Народный фронт

"Команда Молодёжного крыла Народного фронта совместно с региональным отделением Всероссийского студенческого корпуса спасателей в срочном порядке выехала на помощь МЧС России, коммунальным службам, а также местным жителям", — отметили в "Молодёжке Народного фронта".