Новости
СВО
Происшествия

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
12 мая, 19:44

МЧС: Из-под завалов в Белгороде извлекли 12 тел погибших

Пресс-служба МЧС сообщила о ещё одном погибшем, найденном под завалами разрушенной многоэтажки в Белгороде. Таким образом, общее число погибших после удара ВСУ увеличилось до 12.

Ранее глава области Вячеслав Гладков сообщал, что из-под завалов достали тела четырёх женщин и трёх мужчин. Также спасателям удалось извлечь одного мужчину, который уцелел. МЧС показывало видео его спасения. Вечером продолжались поиски двух несовершеннолетних девочек — восьмилетней школьницы Авроры и дочери школьного психолога — семнадцатилетней студентки Кати. Кроме того, пытались найти бабушку Авроры и 42-летнюю Наталью — невролога местной больницы.

Три человека погибли в результате очередного обстрела Белгорода со стороны ВСУ
Три человека погибли в результате очередного обстрела Белгорода со стороны ВСУ

Напомним, подъезд жилого дома в Белгороде обрушился утром 12 мая после удара украинских военных из ТРК "Точка-У". Возбуждено уголовное дело о теракте. Президента России Владимира Путина уведомили о произошедшем.

Обложка ©

Telegram / Настоящий Гладков

Артур Лапсаков
  • Новости
  • МЧС России
  • Происшествия
  • Белгородская область
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar

    Новости партнеров