МЧС: Из-под завалов в Белгороде извлекли 12 тел погибших
Пресс-служба МЧС сообщила о ещё одном погибшем, найденном под завалами разрушенной многоэтажки в Белгороде. Таким образом, общее число погибших после удара ВСУ увеличилось до 12.
Ранее глава области Вячеслав Гладков сообщал, что из-под завалов достали тела четырёх женщин и трёх мужчин. Также спасателям удалось извлечь одного мужчину, который уцелел. МЧС показывало видео его спасения. Вечером продолжались поиски двух несовершеннолетних девочек — восьмилетней школьницы Авроры и дочери школьного психолога — семнадцатилетней студентки Кати. Кроме того, пытались найти бабушку Авроры и 42-летнюю Наталью — невролога местной больницы.
Напомним, подъезд жилого дома в Белгороде обрушился утром 12 мая после удара украинских военных из ТРК "Точка-У". Возбуждено уголовное дело о теракте. Президента России Владимира Путина уведомили о произошедшем.
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