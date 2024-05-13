Польша прервала переговоры с Украиной из-за обвинений в коррупции

Диалог Польши и Украины по сельскому хозяйству прерван из-за обвинений членов делегации Незалежной в коррупции. Об этом заявил замглавы Министерства сельского хозяйства и развития села Польши Михал Колодзейчак.

"Переговоры прерваны, потому что часть представителей со стороны [Украины] была обвинена в коррупционной деятельности. Мы не будем вести переговоры с лицами, которые обвиняются в коррупции", — отметил он в беседе с газетой Dziennik Gazeta Prawna.