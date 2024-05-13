Польша прервала переговоры с Украиной из-за обвинений в коррупции
Минсельхоз Польши: Варшава прервала переговоры с Украиной из-за коррупции
Диалог Польши и Украины по сельскому хозяйству прерван из-за обвинений членов делегации Незалежной в коррупции. Об этом заявил замглавы Министерства сельского хозяйства и развития села Польши Михал Колодзейчак.
"Переговоры прерваны, потому что часть представителей со стороны [Украины] была обвинена в коррупционной деятельности. Мы не будем вести переговоры с лицами, которые обвиняются в коррупции", — отметил он в беседе с газетой Dziennik Gazeta Prawna.
Таким образом, очередной раунд переговоров, который был назначен на 14 мая, отменён. Напомним, в апреле Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) сообщило о раскрытии схемы по завладению госземлями на 7,3 миллиона долларов. По данным ведомства, одним из участников этой махинации был министр, экс глава аграрного комитета Верховной рады. В НАБУ не назвали его имени, однако некоторые украинские СМИ предполагают, что это министр аграрной политики и продовольствия Николай Сольский, которого позже арестовали.
В последнее время польские аграрии регулярно выходят на протестные акции. В прошлом году они начали перекрывать КПП на украинско-польской границе из-за поставок дешёвого зерна с Украины. Киевские власти после этого сообщили о падении экспорта на 40%. Фермеры требовали ввести ограничения или полностью прекратить импорт дешёвой сельскохозяйственной продукции и вместе с тем больше поддерживать польское животноводство. Они даже блокировали на границе фуры с военной техникой, направленной Киеву Западом. Бывали случаи, когда польские аграрии демонстрировали не только обличающие политику ЕС плакаты, но и транспаранты с пророссийскими лозунгами.
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