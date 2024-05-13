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13 мая, 14:43

Пасечник: Число раненных в результате удара ВСУ по Краснодону выросло до шести

Число пострадавших после ракетного удара ВСУ по Краснодону в Луганской Народной Республике увеличилось до шести. Об этом рассказал глава региона Леонид Пасечник. До этого сообщалось о четырёх раненых и трёх погибших.

Последствия ракетного удара ВСУ по промзоне Краснодона. Видео © Telegram / Леонид Пасечник

"Всего в результате подлого террористического акта погибло три человека и шесть получили ранения", — написал Пасечник в телеграм-канале.

В луганском Краснодоне начали эвакуацию из района ракетного удара ВСУ
В луганском Краснодоне начали эвакуацию из района ракетного удара ВСУ

Он также добавил, что к настоящему моменту все очаги возгорания на территории промышленной зоны Краснодона, атакованной, по предварительным данным, американскими ракетами ATACMS, локализованы. На опубликованных Пасечником кадрах с места видно, что строения городской промзоны получили значительные повреждения.

Напомним, днём 13 мая ВСУ нанесли ракетный удар по Краснодону. Этот город находится в глубоком тылу ЛНР. По предварительным данным, противник мог выпустить не менее трёх американских дальнобойных ракет ATACMS.


Четверо сотрудников МЧС пострадали при атаке украинского беспилотника в ДНР
Четверо сотрудников МЧС пострадали при атаке украинского беспилотника в ДНР
Обложка ©

Кадр из видео Telegram / Леонид Пасечник

Наталья Исакова
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