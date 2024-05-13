Пасечник: Число раненных в результате удара ВСУ по Краснодону выросло до шести

Число пострадавших после ракетного удара ВСУ по Краснодону в Луганской Народной Республике увеличилось до шести. Об этом рассказал глава региона Леонид Пасечник. До этого сообщалось о четырёх раненых и трёх погибших.

Последствия ракетного удара ВСУ по промзоне Краснодона. Видео © Telegram / Леонид Пасечник

"Всего в результате подлого террористического акта погибло три человека и шесть получили ранения", — написал Пасечник в телеграм-канале.