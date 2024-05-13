Российский МиГ-31 с помощью "Кинжала" освоил новую роль в зоне СВО
"Ростех": МиГ-31 с ракетным комплексом "Кинжал" освоил роль ударного самолёта
Истребитель-перехватчик МиГ-31. Обложка © ТАСС / Пресс-служба Минобороны РФ
Несущие боевое дежурство в зоне специальной военной операции (СВО) истребители четвёртого поколения МиГ-31 с помощью ракетного комплекса "Кинжал" освоили для себя новую роль — ударного самолёта. Об этом говорится в статье, опубликованной на сайте "Ростеха" в понедельник, 13 мая.
В ведомстве напомнили, что МиГ-31 перехватывает и ликвидирует цели на разных высотах и в любых условиях. В основном его "добычей" являются вражеские бомбардировщики и крылатые ракеты. Между тем специалисты продолжают совершенствовать истребители, устанавливая на них новое вооружение и радиоэлектронное оборудование.
"Вооружённый ракетным комплексом "Кинжал" МиГ-31 освоил для себя новую роль — ударного самолёта. В ней он не менее эффективно используется в боевых действиях. В 2023 году ударом "Кинжала" был поражён современный американский комплекс противовоздушной обороны Patriot", — отметили в "Ростехе".
Ранее в Минобороны РФ заявили, что МиГ-31 отогнал два американских бомбардировщика от российской границы над Баренцевым морем. США восхитились экипажем российского истребителя, но через два дня снова пытались приблизиться к РФ.