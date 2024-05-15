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Двум пластическим хирургам клиники Хайдарова предъявлены обвинения

15 мая, 08:18
Задержанные хирурги IQ Plastique Тимура Хайдарова — Илья Елагин и Тамерлан Кадзаев. Обложка © Telegram / SHOT

Задержанные хирурги IQ Plastique Тимура Хайдарова — Илья Елагин и Тамерлан Кадзаев. Обложка © Telegram / SHOT

Двум пластическим хирургам клиники Тимура Хайдарова IQ Plastique предъявлены обвинения. Об этом сообщает ГСУ СКР по Москве.

"С 45-летним заведующим хирургическим отделением ООО "Ай кью пластик" и 28-летним врачом-хирургом указанной клиники проведены следственные действия, в том числе допросы, очные ставки", — говорится в сообщении.

Следствие будет просить суд об их аресте.

Стали известны личности задержанных хирургов клиники IQ Plastique Тимура Хайдарова
Стали известны личности задержанных хирургов клиники IQ Plastique Тимура Хайдарова

Напомним, проблемы у звёздного пластического хирурга Тимура Хайдарова начались после смерти одного из его клиентов — продюсера и бизнесмена Петра Гаврилова. Он скончался в феврале 2024 года спустя десять дней после операции по резекции желудка. Как предполагается, причиной смерти стало острое воспаление брюшины. После этого суд приостановил деятельность клиники IQ Plastique на три месяца. Накануне, 14 мая, стало известно о задержании двух врачей клиники.

Авторы
Александра Вишнякова
Александра Вишнякова
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