Двум пластическим хирургам клиники Хайдарова предъявлены обвинения 15 мая, 08:18 Задержанные хирурги IQ Plastique Тимура Хайдарова — Илья Елагин и Тамерлан Кадзаев. Обложка © Telegram / SHOT

Двум пластическим хирургам клиники Тимура Хайдарова IQ Plastique предъявлены обвинения. Об этом сообщает ГСУ СКР по Москве.

"С 45-летним заведующим хирургическим отделением ООО "Ай кью пластик" и 28-летним врачом-хирургом указанной клиники проведены следственные действия, в том числе допросы, очные ставки", — говорится в сообщении.

Следствие будет просить суд об их аресте.

Авторы Александра Вишнякова