Покушение на премьера Словакии
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15 мая, 20:59

Байден заявил, что молится за премьера Словакии после покушения

Байден: США готовы оказать помощь Словакии в связи с нападением на премьера Фицо

Джо Байден. Обложка © Shutterstock / FOTODOM

Джо Байден. Обложка © Shutterstock / FOTODOM

Американское посольство в Братиславе на фоне покушения на премьер-министра Словакии Роберта Фицо поддерживает тесный контакт с правительством республики и готово оказать необходимую помощь. Об этом сообщил президент США Джо Байден, заявление опубликовано на сайте Белого дома.

"Я встревожен сообщениями о нападении на премьер-министра Словакии Роберта Фицо. Мы с Джилл молимся за его скорейшее выздоровление, наши мысли — с его семьёй и народом Словакии. Мы осуждаем этот чудовищный акт насилия", — отреагировал глава Белого дома на произошедшие трагические события.

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Напомним, вечером 15 мая в словацком городе Гандлова, расположенном в 190 км от Братиславы, произошло нападение на премьер-министра страны Роберта Фицо. Стрелок несколько раз выстрелил в политика и попытался скрыться, но его задержали. Преступником оказался 71-летний писатель Юрай Цинтула. Фицо доставили в больницу в Банска-Бистрице. В Госдуме связали покушение с взвешенным отношением словацкого премьера к России. Президент РФ Владимир Путин выразил надежду, что Фицо выстоит и оправится после покушения. Глава МВД Словакии Матуш Шутай-Эшток назвал состояние премьер-министра критическим.

Лариса Сафронова
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