Байден заявил, что молится за премьера Словакии после покушения

Американское посольство в Братиславе на фоне покушения на премьер-министра Словакии Роберта Фицо поддерживает тесный контакт с правительством республики и готово оказать необходимую помощь. Об этом сообщил президент США Джо Байден, заявление опубликовано на сайте Белого дома.

"Я встревожен сообщениями о нападении на премьер-министра Словакии Роберта Фицо. Мы с Джилл молимся за его скорейшее выздоровление, наши мысли — с его семьёй и народом Словакии. Мы осуждаем этот чудовищный акт насилия", — отреагировал глава Белого дома на произошедшие трагические события.