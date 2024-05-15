Байден заявил, что молится за премьера Словакии после покушения
Байден: США готовы оказать помощь Словакии в связи с нападением на премьера Фицо
Джо Байден. Обложка © Shutterstock / FOTODOM
Американское посольство в Братиславе на фоне покушения на премьер-министра Словакии Роберта Фицо поддерживает тесный контакт с правительством республики и готово оказать необходимую помощь. Об этом сообщил президент США Джо Байден, заявление опубликовано на сайте Белого дома.
"Я встревожен сообщениями о нападении на премьер-министра Словакии Роберта Фицо. Мы с Джилл молимся за его скорейшее выздоровление, наши мысли — с его семьёй и народом Словакии. Мы осуждаем этот чудовищный акт насилия", — отреагировал глава Белого дома на произошедшие трагические события.
Напомним, вечером 15 мая в словацком городе Гандлова, расположенном в 190 км от Братиславы, произошло нападение на премьер-министра страны Роберта Фицо. Стрелок несколько раз выстрелил в политика и попытался скрыться, но его задержали. Преступником оказался 71-летний писатель Юрай Цинтула. Фицо доставили в больницу в Банска-Бистрице. В Госдуме связали покушение с взвешенным отношением словацкого премьера к России. Президент РФ Владимир Путин выразил надежду, что Фицо выстоит и оправится после покушения. Глава МВД Словакии Матуш Шутай-Эшток назвал состояние премьер-министра критическим.