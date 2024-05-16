В Сербии взяли под стражу человека, который мог представлять угрозу для Вучича

В Сербии взяли под стражу мужчину, который мог представлять угрозу для безопасности президента страны Александра Вучича. Об этом сегодня, 16 мая, сообщил заместитель премьер-министра, министр внутренних дел республики Ивица Дачич.

Премьер-министр Сербии Милош Вучевич призвал силовые органы незамедлительно отреагировать на поступившие в адрес главы государства угрозы на фоне покушения на премьера Словаки Роберта Фицо. Он напомнил, что подобные выпады в адрес Вучича поступали и раньше. По его замечанию, президент Сербии много раз доказывал, что его не могут сломить или напугать никакие угрозы.