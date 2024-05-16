В Сербии взяли под стражу человека, который мог представлять угрозу для Вучича
Президент Сербии Александр Вучич. Фото © Shutterstock / FOTODOM
В Сербии взяли под стражу мужчину, который мог представлять угрозу для безопасности президента страны Александра Вучича. Об этом сегодня, 16 мая, сообщил заместитель премьер-министра, министр внутренних дел республики Ивица Дачич.
Премьер-министр Сербии Милош Вучевич призвал силовые органы незамедлительно отреагировать на поступившие в адрес главы государства угрозы на фоне покушения на премьера Словаки Роберта Фицо. Он напомнил, что подобные выпады в адрес Вучича поступали и раньше. По его замечанию, президент Сербии много раз доказывал, что его не могут сломить или напугать никакие угрозы.
"Из-за угрозы для безопасности президента республики Драган Миятович из Сомбора был арестован и помещён под стражу на 48 часов", — сообщил Дачич, которого цитирует издание Tanjug.
Напомним, что вечером 15 мая в городе Гандлова на западе Словакии было совершено покушение на премьера страны Роберта Фицо. Вооружённый огнестрельным оружием злоумышленник произвёл в него несколько выстрелов, после чего был задержан при попытке сбежать с места преступления. Личность стрелка установлена, им оказался 71-летний писатель Юрай Цинтула. Своим мотивом он сам назвал несогласие с курсом политики правительства Словакии. Фицо провели успешную операцию, после чего на сутки ввели его в состояние искусственной комы. Президент Сербии осудил покушение на коллегу, после чего в Сети появились угрожающие сообщения о том, что он станет "следующей мишенью".