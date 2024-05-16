Путин предложил Китаю провести один из следующих турниров Игр будущего

Китайские спортсмены достойно проявили себя на первых Играх будущего, которые прошли в Казани. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин во время своего государственного визита в Китай после церемонии подписания документов. Российский лидер выразил надежду, что КНР станет страной, где пройдёт один из следующих турниров.

Путин отметил высокие темпы развития сотрудничества в сфере спорта, заявив, что атлеты из Китая хорошо себя показали на первом международном турнире "Игры будущего".

"Сотни миллионов людей, наверное, так или иначе в киберпространстве присутствовали на этих мероприятиях. И мы надеемся, что Китай станет его активным сподвижником и примет одно из ближайших мероприятий в рамках Игр будущего у себя", — заявил президент РФ.