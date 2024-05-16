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16 мая, 07:46

Путин предложил Китаю провести один из следующих турниров Игр будущего

Китайские спортсмены достойно проявили себя на первых Играх будущего, которые прошли в Казани. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин во время своего государственного визита в Китай после церемонии подписания документов. Российский лидер выразил надежду, что КНР станет страной, где пройдёт один из следующих турниров.

Путин отметил высокие темпы развития сотрудничества в сфере спорта, заявив, что атлеты из Китая хорошо себя показали на первом международном турнире "Игры будущего".

"Сотни миллионов людей, наверное, так или иначе в киберпространстве присутствовали на этих мероприятиях. И мы надеемся, что Китай станет его активным сподвижником и примет одно из ближайших мероприятий в рамках Игр будущего у себя", — заявил президент РФ.

Он добавил, что Россия будет рада приветствовать атлетов из Китая на крупных спортивных соревнованиях, которые пройдут в РФ в 2024 году. Среди них Игры БРИКС, летние игры "Дети Азии" и Всемирные игры дружбы.

Путин на встрече с Си Цзиньпином назвал традицией визиты друг к другу после инаугурации
Путин на встрече с Си Цзиньпином назвал традицией визиты друг к другу после инаугурации

Вечером 15 мая Владимир Путин прилетел в Китай в рамках государственного визита. В Пекине российского лидера встретили ярко и с почётом. Военный оркестр приветствовал гостя гимном России, а над площадью Тяньаньмэнь подняли российский триколор. Переговоры Путина и Си Цзиньпина длились два с половиной часа. По их результатам российский и китайский лидеры подписали Заявление об углублении всеобъемлющего партнёрства. Документ ознаменовал новую эпоху сотрудничества между странами.

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Life.ru

Владимир Озеров
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