Силуанов прокатился по Пекину в автобусе с журналистами

Министр финансов Российской Федерации Антон Силуанов проехался по пекинским улицам на автобусе с журналистами. Изначально он передвигался в кортеже, но затем пересел к представителям СМИ, чтобы проверить, насколько им комфортно.

Российский министр неожиданно для себя получил уникальный опыт поездки по Пекину в автобусе, который должен был быстро домчать до здания, в котором будет проходить концерт для президента России Владимира Путина и председателя КНР Си Цзиньпина.