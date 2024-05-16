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16 мая, 10:04

Силуанов прокатился по Пекину в автобусе с журналистами

Министр финансов Российской Федерации Антон Силуанов проехался по пекинским улицам на автобусе с журналистами. Изначально он передвигался в кортеже, но затем пересел к представителям СМИ, чтобы проверить, насколько им комфортно.

Антон Силуанов едет в автобусе с журналистами. Видео © Life.ru

Российский министр неожиданно для себя получил уникальный опыт поездки по Пекину в автобусе, который должен был быстро домчать до здания, в котором будет проходить концерт для президента России Владимира Путина и председателя КНР Си Цзиньпина.

Напомним, что российская делегация во главе с Владимиром Путиным прилетела в Пекин вечером 15 мая. Российское руководство встречали пушечными залпами под "Подмосковные вечера" и гимн РФ. Эта поездка стала первым государственным визитом российского лидера после его переизбрания. 16 мая в китайской столице прошли переговоры Путина и Си Цзиньпина, которые продлились два с половиной часа. По их результатам лидеры двух стран подписали совместное заявление об углублении всеобъемлющего партнёрства и стратегического взаимодействия.

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