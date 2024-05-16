Путин и Си Цзиньпин предостерегли от "неконтролируемой фазы" конфликта на Украине

Президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин подписали заявление о всеобъемлющем партнёрстве двух стран, где содержится пункт против эскалации конфликта на Украине. В нём лидеры предостерегают от "неконтролируемой фазы".

"Стороны отмечают необходимость прекращения любых шагов, способствующих затягиванию боевых действий и дальнейшей эскалации конфликта, призывают предотвратить его переход в неконтролируемую фазу, подчёркивают важность диалога как оптимальной формы решения украинского кризиса", — сказано в документе, опубликованном на сайте Кремля.