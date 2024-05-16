Путин и Си Цзиньпин предостерегли от "неконтролируемой фазы" конфликта на Украине
РФ и КНР призвали не допускать "неконтролируемой фазы" конфликта на Украине
Президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин подписали заявление о всеобъемлющем партнёрстве двух стран, где содержится пункт против эскалации конфликта на Украине. В нём лидеры предостерегают от "неконтролируемой фазы".
"Стороны отмечают необходимость прекращения любых шагов, способствующих затягиванию боевых действий и дальнейшей эскалации конфликта, призывают предотвратить его переход в неконтролируемую фазу, подчёркивают важность диалога как оптимальной формы решения украинского кризиса", — сказано в документе, опубликованном на сайте Кремля.
В совместном заявлении Китай и Россия сошлись на мнении о том, что влияние политики США и НАТО негативно сказывается на политической обстановке в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Страны также выступили с осуждением попыток отдельных государств использовать космическое пространство для достижения каких-либо военных целей.
Напомним, что вечером 15 мая в аэропорту Пекина приземлился самолёт российской делегации во главе с Владимиром Путиным. Эта поездка стала первым зарубежным визитом российского лидера после его переизбрания и инаугурации. Гостей встречал лично Си Цзиньпин. К приезду руководства РФ китайцы подготовились основательно, выведя на площадь Тяньаньмэнь оркестр, который сыграл гимн России. Переговоры российского и китайского лидеров продлились 2,5 часа. По их результатам стороны подписали заявление об углублении всеобъемлющего партнёрства. Путин поблагодарил китайцев за гостеприимность, отметив, что он чувствует себя как дома.
Life.ru / Павел Баранов