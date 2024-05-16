Глава ассоциации "Топинамбур" объяснил интерес Китая к корнеплоду

Китай может получать от России только готовую продукцию из земляной груши, отметил глава ассоциации "Топинамбур" Николай Кочнев, комментируя соглашение стран о расширении поставок корнеплода. По его словам, технологии ещё не достигли такого уровня, чтобы транспортировать клубни. Поэтому, добавил эксперт, Поднебесная может импортировать порошок, цукаты, сироп, джем, варенье и конфитюр.

"До Китая никто не довезёт клубни, это не картошка. Бесполезно. Даже из Сибири далеко. Неделю в дороге он не выдерживает. Их пока никто не умеет хранить. На складах, на базах он сгниёт у них", — приводит его слова РИА "ФедералПресс".

Кочнев отметил, что Китаю давно интересны поставки земляной груши, так как в ней содержится инсулин. Он подчеркнул, что в Поднебесной растение тоже есть, однако там агропром не научился его возделывать. Эксперт подчеркнул, что Россия — первая страна, которая разобралась в сортах культуры и смогла правильно вырастить топинамбур.