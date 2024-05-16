Глава ассоциации "Топинамбур" объяснил интерес Китая к корнеплоду
Глава организации "Топинамбур": Клубни земляной груши сгниют по дороге в Китай
Клубни топинамбура. Фото © Shutterstock / FOTODOM
Китай может получать от России только готовую продукцию из земляной груши, отметил глава ассоциации "Топинамбур" Николай Кочнев, комментируя соглашение стран о расширении поставок корнеплода. По его словам, технологии ещё не достигли такого уровня, чтобы транспортировать клубни. Поэтому, добавил эксперт, Поднебесная может импортировать порошок, цукаты, сироп, джем, варенье и конфитюр.
"До Китая никто не довезёт клубни, это не картошка. Бесполезно. Даже из Сибири далеко. Неделю в дороге он не выдерживает. Их пока никто не умеет хранить. На складах, на базах он сгниёт у них", — приводит его слова РИА "ФедералПресс".
Кочнев отметил, что Китаю давно интересны поставки земляной груши, так как в ней содержится инсулин. Он подчеркнул, что в Поднебесной растение тоже есть, однако там агропром не научился его возделывать. Эксперт подчеркнул, что Россия — первая страна, которая разобралась в сортах культуры и смогла правильно вырастить топинамбур.
Кочнев добавил, что китайцы уже не раз пытались запустить производство в России, на территории Краснодара, Волгограда, Астрахани и Липецка, но везде попытки обернулись провалом.
Ранее Life.ru рассказывал, что Владимир Путин прилетел в Пекин вечером 15 мая для участия в переговорах с Си Цзиньпином. Официальная часть диалога шла два с половиной часа. Лидеры также подписали Совместное заявление об углублении всеобъемлющего партнёрства и стратегического взаимодействия. Затем главы государств выступили на торжественном вечере по случаю 75-летия установления дипломатических отношений и открытия Годов культуры РФ и КНР.