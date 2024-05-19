Экс-адвокату Трампа вручили повестку в суд прямо на вечеринке по случаю 80-летия

Вечеринка по случаю 80-летия бывшего адвоката Дональда Трампа Руди Джулиани была испорчена после того, как ему вручили повестку в суд прямо в разгар торжества. Об этом сообщает CNN со ссылкой на гостей вечеринки, которые и стали свидетелями скандала.