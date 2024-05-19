Экс-адвокату Трампа вручили повестку в суд прямо на вечеринке по случаю 80-летия
Бывший мэр Нью-Йорка и адвокат экс-президента США Дональда Трампа Руди Джулиани. Обложка © AP / TASS
Вечеринка по случаю 80-летия бывшего адвоката Дональда Трампа Руди Джулиани была испорчена после того, как ему вручили повестку в суд прямо в разгар торжества. Об этом сообщает CNN со ссылкой на гостей вечеринки, которые и стали свидетелями скандала.
Джулиани вошёл в число подозреваемых по делу о вмешательстве в президентские выборы 2020 года. Прославленный юрист несколько недель уклонялся от попыток предъявить ему обвинение и обязать явиться в суд, поэтому повестку ему вручили громко и при свидетелях.
Напомним, что Дональду Трампу предъявили сразу четыре обвинения по делу о вмешательстве в итоги президентских выборов и штурме Капитолия, произошедшем 6 января 2021 года. Политик явился в окружную тюрьму, заявил о невиновности и стал первым президентом с официальным тюремным фото в истории страны. Позже он вышел под залог в размере 200 тысяч долларов. Все уголовные дела Трамп считает сфабрикованными. Но Верховный суд США не стал запрещать Трампу участие в выборах.