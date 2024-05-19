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19 мая, 13:30

"Мало кто готов служить в армии": Немцы забили тревогу из-за нового закона Зеленского

Тagesschau: Всё меньше украинцев хотят добровольно уходить на фронт

Все меньше украинцев из-за ужесточения мобилизации хотят добровольно принимать участие в боевых действиях. Об этом сообщается в материале немецкого издания Tagesschau.

"Как на самом деле новый закон повлияет на повседневную жизнь украинских мужчин, сегодня мало кто может сказать. Ясно только одно: украинской армии нужны новобранцы и мало кто готов добровольно служить в армии", — говорится в материале.

Немецкие журналисты отмечают, что сейчас на Украине стараются открыто не высказываться о мобилизации из-за страха. Новый закон также привёл к росту недоверия к властям со стороны местных жителей.

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Ранее сообщалось, что Владимир Зеленский подписал закон о продлении мобилизации и военного положения на Украине. Это уже 11-е продление после начала конфликта. Также недавно Рада приняла закон о мобилизации осуждённых за нетяжкие преступления, а Минобороны Незалежной опубликовало приказ о признании годными к воинской службе людей с рядом психических заболеваний, раком, ВИЧ и другими болезнями. Напомним, Зеленский подписал закон об ужесточении мобилизации на Украине в середине апреля.

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Telegram / V_Zelenskiy_official

Наталья Исакова
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