"Мало кто готов служить в армии": Немцы забили тревогу из-за нового закона Зеленского

Все меньше украинцев из-за ужесточения мобилизации хотят добровольно принимать участие в боевых действиях. Об этом сообщается в материале немецкого издания Tagesschau .

"Как на самом деле новый закон повлияет на повседневную жизнь украинских мужчин, сегодня мало кто может сказать. Ясно только одно: украинской армии нужны новобранцы и мало кто готов добровольно служить в армии", — говорится в материале.