"Имитация бурной деятельности": В Госдуме оценили ночные атаки ВСУ на Кубань

Атаки украинских беспилотников на гражданские объекты в Краснодарском крае не представляют военного значения. Об этом заявил депутат Госдумы, заместитель председателя Комитета по экономической политике Сергей Алтухов.

"Налёты беспилотников — не более чем имитация бурной деятельности со стороны киевского режима. Они не имеют никакого военного значения и не способны нанести серьёзного экономического ущерба", — подчеркнул он в беседе с РИА "Новости".