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Регион
19 мая, 14:46

"Имитация бурной деятельности": В Госдуме оценили ночные атаки ВСУ на Кубань

Депутат Алтухов: Атаки украинских дронов на Кубань не имеют военного значения

Атаки украинских беспилотников на гражданские объекты в Краснодарском крае не представляют военного значения. Об этом заявил депутат Госдумы, заместитель председателя Комитета по экономической политике Сергей Алтухов.

"Налёты беспилотников — не более чем имитация бурной деятельности со стороны киевского режима. Они не имеют никакого военного значения и не способны нанести серьёзного экономического ущерба", — подчеркнул он в беседе с РИА "Новости".

Парламентарий подчеркнул, что российские средства противовоздушной обороны (ПВО) отлично справляются не только с вражескими беспилотниками, но и с западными ракетами. По его словам, случившееся не повлияет на линию боевого соприкосновения и обеспечение ВС РФ. Алтухов добавил, что посеять панику противнику не удастся, так как все понимают бессмысленность подобных "варварских выпадов".

Атаковавшие НПЗ в Славянске-на-Кубани дроны ВСУ несли заряды с поражающими элементами
Атаковавшие НПЗ в Славянске-на-Кубани дроны ВСУ несли заряды с поражающими элементами

Как сообщал Life.ru, рано утром 19 мая украинский дрон упал на нефтеперерабатывающий завод в Краснодарском крае. Возгорания не произошло, пострадавших нет. В общей сложности на территорию НПЗ в Славянске-на-Кубани упало шесть дронов. После инцидента предприятие приостановило работу, на месте работает полиция. За ночь над Кубанью было уничтожено и перехвачено 57 беспилотников.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM

Никита Осипов
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