"Имитация бурной деятельности": В Госдуме оценили ночные атаки ВСУ на Кубань
Депутат Алтухов: Атаки украинских дронов на Кубань не имеют военного значения
Атаки украинских беспилотников на гражданские объекты в Краснодарском крае не представляют военного значения. Об этом заявил депутат Госдумы, заместитель председателя Комитета по экономической политике Сергей Алтухов.
"Налёты беспилотников — не более чем имитация бурной деятельности со стороны киевского режима. Они не имеют никакого военного значения и не способны нанести серьёзного экономического ущерба", — подчеркнул он в беседе с РИА "Новости".
Парламентарий подчеркнул, что российские средства противовоздушной обороны (ПВО) отлично справляются не только с вражескими беспилотниками, но и с западными ракетами. По его словам, случившееся не повлияет на линию боевого соприкосновения и обеспечение ВС РФ. Алтухов добавил, что посеять панику противнику не удастся, так как все понимают бессмысленность подобных "варварских выпадов".
Как сообщал Life.ru, рано утром 19 мая украинский дрон упал на нефтеперерабатывающий завод в Краснодарском крае. Возгорания не произошло, пострадавших нет. В общей сложности на территорию НПЗ в Славянске-на-Кубани упало шесть дронов. После инцидента предприятие приостановило работу, на месте работает полиция. За ночь над Кубанью было уничтожено и перехвачено 57 беспилотников.
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