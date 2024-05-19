"Пули ложились рядом": Принявший участие в Параде Победы ветеран СВО рассказал о чудесах спасения на фронте

Ветеран спецоперации, кавалер двух орденов Мужества Мударис Асылбаев поделился рассказом о нескольких чудесных случаях спасения на фронте. Один из таких произошёл, когда ветеран с товарищем выходил на позиции и попал на мушку украинских пулемётчиков.

Принявший участие в Параде Победы ветеран СВО рассказал о чудесах на фронте. Видео © Telegram / "Герои спецоперации Z"

"Пули ложатся просто рядом, они не попадают в нас. Я молюсь, чтобы [попало] не по ногам, <...> потому что я не смогу бежать... То ли это везение, то ли чудо, но мы убежали... В гору, вдвоём, в бронежилетах", — поделился боец.

Другое чудо произошло во время эвакуации раненого бойца, когда по Мударису и его товарищам начал работать вражеский миномёт. Один из 120-миллиметровых снарядов упал всего в полутора метрах от Асылбаева и не взорвался. Также боец рассказал о том, за что получил свои награды. Например, один из орденов Мужества достался ему за эвакуацию командира взвода, которого он под огнём тащил шесть километров.

Мударис участвует в спецоперации с мая 2022 года и за этот срок успел послужить в пехоте, разведке, а теперь стал командиром танка Т-72. К слову, ветеран служит в одном батальоне с экипажем легендарного танка "Алёша" и, более того, даже жил с ними в одном блиндаже.