На Украине обнаружили двойника Зеленского среди искавших вертолёт президента Ирана

Некоторые украинские средства массовой информации обнаружили двойника Владимира Зеленского среди отправленных на поиски президента Ирана Эбрахима Раиси бойцов иранского спецназа. Об этом сообщает телеграм-канал украинского интернет-издания "Страна".

Журналисты заметили сходство с Зеленским одного из бойцов иранского спецназа. На предоставленной агентством Mehr фотографии видно, как этот мужчина стоит в толпе сослуживцев.