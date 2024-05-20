На Украине обнаружили двойника Зеленского среди искавших вертолёт президента Ирана
"Страна": Среди искавших борт президента Ирана Раиси нашли двойника Зеленского
Некоторые украинские средства массовой информации обнаружили двойника Владимира Зеленского среди отправленных на поиски президента Ирана Эбрахима Раиси бойцов иранского спецназа. Об этом сообщает телеграм-канал украинского интернет-издания "Страна".
Похожий на Владимира Зеленского боец иранского спецназа. Обложка © Telegram / Политика Страны
Журналисты заметили сходство с Зеленским одного из бойцов иранского спецназа. На предоставленной агентством Mehr фотографии видно, как этот мужчина стоит в толпе сослуживцев.
Напомним, вертолёт с Раиси на борту совершил жёсткую посадку у границы с Азербайджаном днём 19 мая. Спустя более чем 12 часов спасатели обнаружили место инцидента, а ещё через некоторое время добрались до него. Выяснилось, что вертолёт полностью сгорел. Предварительно, все находившиеся на борту погибли.
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