Практически уничтожена: Стало известно о бедственном положении группировки ВСУ на востоке Часова Яра

Группировка украинских войск на востоке Часова Яра в ДНР практически уничтожена. Об этом сообщили в силовых структурах российской республики.

"Восточная часть Часова Яра, можно сказать, в серой зоне. Там сейчас практически не осталось группировки противника. Кто смог — вышел, остальные уничтожены", — передаёт сообщение ТАСС.