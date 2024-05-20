Практически уничтожена: Стало известно о бедственном положении группировки ВСУ на востоке Часова Яра
ТАСС: Группировка ВСУ на востоке Часова Яра практически уничтожена
Группировка украинских войск на востоке Часова Яра в ДНР практически уничтожена. Об этом сообщили в силовых структурах российской республики.
"Восточная часть Часова Яра, можно сказать, в серой зоне. Там сейчас практически не осталось группировки противника. Кто смог — вышел, остальные уничтожены", — передаёт сообщение ТАСС.
Собеседник агентства добавил, что ВСУ тем не менее пытаются перебросить резервы в восточную часть Часова Яра.
Бои за находящийся в ДНР город Часов Яр, который был для Киева важным логистическим хабом с 2014 года, ведутся уже несколько недель. Российские силы взяли под контроль все ведущие туда дороги, бои идут в пригородах. 8 апреля российские штурмовики захватили важный опорный пункт ВСУ возле населённого пункта. ВСУ не смогут удержать город, говорят и в Киеве, и на Западе.
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