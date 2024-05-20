Облака до земли: Синоптик рассказал о термической депрессии в месте крушения вертолёта с президентом Ирана

В зоне крушения вертолёта, который перевозил президента Ирана Эбрахима Раиси, наблюдалась термическая депрессия. Об этом рассказал ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.

"Погода в районе авиационного происшествия на северо-западе Ирана была сложная — определялась термической депрессией. Наблюдалось 7–10 баллов верхней, средней, отдельно кучево-дождевой облачности с нижней кромкой 300–600 метров. Верхняя граница — 9–10 километров. Горные вершины, сопки и перевалы закрыты облаками", — приводит РИА "Новости" слова синоптика.

Тишковец дополнил, что облака опускались до земли. Местами в регионе были ливень и гроза. Кроме того, видимость при осадках ухудшалась до одного-трёх километров, а в облаках — до нескольких сотен и десятков метров, дополнил специалист. Порывы ветра достигали 10–15 метров в секунду, а в горах — до 21 метра в секунду.

"В нижнем пограничном слое от 0 до 3 километров наблюдался сдвиг ветра — разворот по направлению со 190 на 325 градусов, скорость воздушного потока на этих высотах — до 30–50 километров в час", — добавил синоптик.