Облака до земли: Синоптик рассказал о термической депрессии в месте крушения вертолёта с президентом Ирана
Тишковец: Термическая депрессия наблюдалась в зоне крушения вертолёта Раиси
В зоне крушения вертолёта, который перевозил президента Ирана Эбрахима Раиси, наблюдалась термическая депрессия. Об этом рассказал ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.
"Погода в районе авиационного происшествия на северо-западе Ирана была сложная — определялась термической депрессией. Наблюдалось 7–10 баллов верхней, средней, отдельно кучево-дождевой облачности с нижней кромкой 300–600 метров. Верхняя граница — 9–10 километров. Горные вершины, сопки и перевалы закрыты облаками", — приводит РИА "Новости" слова синоптика.
Тишковец дополнил, что облака опускались до земли. Местами в регионе были ливень и гроза. Кроме того, видимость при осадках ухудшалась до одного-трёх километров, а в облаках — до нескольких сотен и десятков метров, дополнил специалист. Порывы ветра достигали 10–15 метров в секунду, а в горах — до 21 метра в секунду.
"В нижнем пограничном слое от 0 до 3 километров наблюдался сдвиг ветра — разворот по направлению со 190 на 325 градусов, скорость воздушного потока на этих высотах — до 30–50 километров в час", — добавил синоптик.
Полёты в горах при таких погодных условиях запрещаются, так как они усложняют управление вертолётом. По словам эксперта, падение атмосферного давления, обусловленное вихрями с горизонтальной осью, могло привести к завышению показаний высотомера до 30–50 метров. Именно плохие погодные условия могли стать вероятной причиной произошедшей трагедии, отметил Тишковец.
Напомним, вчера, 19 мая, вертолёт, перевозивший президента Ирана, министра иностранных дел Хосейна Амира Абдоллахияна и ещё ряд высокопоставленных чиновников, разбился в районе границы с Азербайджаном. Точное место трагедии удалось установить лишь через 12 часов. Все пассажиры погибли. Теперь обязанности иранского президента будет исполнять первый вице-президент Мохаммад Мохбер. Нового главу государства, согласно конституции, изберут в течение 50 дней.
ТАСС / AP / Azin Haghighi