Число потерпевших по делу бизнес-тренера Шабутдинова достигло 75 человек

Число потерпевших в деле бизнес-тренера и блогера Аяза Шабутдинова выросло до 75 человек. Это следует из материалов, оглашённых судьёй Мосгорсуда.

По словам адвоката коуча Дмитрия Григориади, за пять месяцев нахождения в СИЗО с Шабутдиновым так и не провели следственные действия. Он отметил, что следователь за два дня до продления меры пресечения уведомляет юриста и его подзащитного, что "есть ещё пара потерпевших".