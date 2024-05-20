Число потерпевших по делу бизнес-тренера Шабутдинова достигло 75 человек
Аяз Шабутдинов. Обложка © Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / ayazshabutdinov
Число потерпевших в деле бизнес-тренера и блогера Аяза Шабутдинова выросло до 75 человек. Это следует из материалов, оглашённых судьёй Мосгорсуда.
"Шабутдинов обвиняется в 75 преступлениях", — сказал он.
По словам адвоката коуча Дмитрия Григориади, за пять месяцев нахождения в СИЗО с Шабутдиновым так и не провели следственные действия. Он отметил, что следователь за два дня до продления меры пресечения уведомляет юриста и его подзащитного, что "есть ещё пара потерпевших".
Напомним, Аяза Шабутдинова задержали в ноябре 2023 года по делу о мошенничестве в особо крупном размере при продаже образовательных курсов. Также силовики взяли его ученицу-психолога. Бизнес-тренера отправили в СИЗО. Суд арестовал имущество блогера — деньги и принадлежащий ему автомобиль. Меру пресечения коучу уже продлевали, и не раз.