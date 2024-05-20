Гибель президента Ирана
Покушение на премьера Словакии
Новый кабмин

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
20 мая, 14:13

Число потерпевших по делу бизнес-тренера Шабутдинова достигло 75 человек

Аяз Шабутдинов. Обложка © Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / ayazshabutdinov

Аяз Шабутдинов. Обложка © Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / ayazshabutdinov

Число потерпевших в деле бизнес-тренера и блогера Аяза Шабутдинова выросло до 75 человек. Это следует из материалов, оглашённых судьёй Мосгорсуда.

"Шабутдинов обвиняется в 75 преступлениях", — сказал он.

Адвокат Шабутдинова ответил на сообщения о возбуждении новых уголовных дел
Адвокат Шабутдинова ответил на сообщения о возбуждении новых уголовных дел

По словам адвоката коуча Дмитрия Григориади, за пять месяцев нахождения в СИЗО с Шабутдиновым так и не провели следственные действия. Он отметил, что следователь за два дня до продления меры пресечения уведомляет юриста и его подзащитного, что "есть ещё пара потерпевших".

Напомним, Аяза Шабутдинова задержали в ноябре 2023 года по делу о мошенничестве в особо крупном размере при продаже образовательных курсов. Также силовики взяли его ученицу-психолога. Бизнес-тренера отправили в СИЗО. Суд арестовал имущество блогера — деньги и принадлежащий ему автомобиль. Меру пресечения коучу уже продлевали, и не раз.

Суд арестовал имущество Шабутдинова и его подельника на общую сумму 100 млн рублей
Суд арестовал имущество Шабутдинова и его подельника на общую сумму 100 млн рублей
Матвей Константинов
  • Новости
  • Аяз Шабутдинов
  • Мошенничество
  • Происшествия
  • Криминал
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar

    Новости партнеров