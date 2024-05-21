С Майкла Калви сняли судимость
ТАСС: Судимость основателя инвестфонда Baring Vostok Майкла Калви погашена
Майкл Калви. Обложка © ТАСС / РБК / Владислав Шатило
В апреле завершился испытательный срок основателя инвестиционного фонда Baring Vostok, американского бизнесмена Майкла Калви, осуждённого в России за растрату 2,5 миллиарда рублей. Его судимость считается погашенной, заявил один из представителей защиты бизнесмена.
"Согласно приговору суда, срок Майкла Калви истёк в апреле этого года, в связи с чем его судимость погашена", — приводит слова юриста ТАСС.
Напомним, в 2019 году американцу Майклу Калви были предъявлены обвинения в рамках уголовного дела о хищении 2,5 миллиарда рублей у банка "Восточный". Фигурантами по этому делу также проходили топ-менеджер Филипп Дельпаль и ещё пять человек. В августе 2021 года им вынесли приговор: Калви получил 5,5 года условно, Дельпаль — 4,5 года. Они покинули Россию после того, как были отпущены из-под ареста. В июне 2023 года Мосгорсуд сократил сроки наказания Калви и Дельпалю.