С Майкла Калви сняли судимость

В апреле завершился испытательный срок основателя инвестиционного фонда Baring Vostok, американского бизнесмена Майкла Калви, осуждённого в России за растрату 2,5 миллиарда рублей. Его судимость считается погашенной, заявил один из представителей защиты бизнесмена.

"Согласно приговору суда, срок Майкла Калви истёк в апреле этого года, в связи с чем его судимость погашена", — приводит слова юриста ТАСС.