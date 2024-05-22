В пророчестве Жириновского нашли новый смысл после гибели иранского премьера

Гибель премьер-министра Ирана в авиакатастрофе может привести к обострению политической ситуации. На этом фоне по-новому зазвучало пророчество Владимира Жириновского, пишет "Царьград".

"Украины не будет! Вы не учитываете ситуацию на Ближнем Востоке, там будут такие события, что все забудут вообще, что такое Украина. Дело идёт к третьей мировой войне, Иран — это не Вьетнам, и не Северная Корея, и не Косово. Здесь будут самые страшные события", — предсказывал лидер ЛДПР.

По его словам, именно Иран станет центром третьей мировой, а обострение конфликта на Ближнем Востоке приведёт к потоку беженцев на Украину. Кроме того, Жириновский говорил о ядерных войнах между Палестиной и Израилем и между Пакистаном и Индией, которые унесут жизни 200 миллионов человек. Он считал, что это заставит людей начать договариваться, а христианскую цивилизацию — объединиться.

К словам эксцентричного политика начали прислушиваться после того, как сбылись его пророчества о начале СВО. И вот теперь с невероятной силой запущен маховик конфликта между Израилем и Ираном.