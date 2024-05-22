Команда Карлсона опровергла сообщения о запуске в РФ собственного телешоу
Американский журналист Такер Карлсон. Обложка © ТАСС / Zuma
Информация о том, что американский журналист Такер Карлсон будет вести собственное шоу на телеканале "Россия 24", не соответствует действительности. Об этом сообщил руководитель отдела по программированию и производству стримингового сервиса Tucker Carlson Network Дин Томпсон.
"Это полная ложь", — заявил он ТАСС.
Ранее сообщалось, что экс-ведущий американского телеканала Fox News запустил шоу на российском ТВ. Утверждалось, что программа якобы является совместным проектом ютуб-канала "Карлсон ТВ" и ВГТPК.
Напомним, 9 февраля вышло интервью президента РФ Владимира Путина с Карлсоном на русском языке. Примечательно, что оно мгновенно набрало популярность в Сети. Впоследствии российский лидер объяснил, с чем это связано. По словам Путина, в мире хотят познакомиться с альтернативной точкой зрения, а интервью даёт такую возможность.