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Регион
22 мая, 03:56

Команда Карлсона опровергла сообщения о запуске в РФ собственного телешоу

Американский журналист Такер Карлсон. Обложка © ТАСС / Zuma

Американский журналист Такер Карлсон. Обложка © ТАСС / Zuma

Информация о том, что американский журналист Такер Карлсон будет вести собственное шоу на телеканале "Россия 24", не соответствует действительности. Об этом сообщил руководитель отдела по программированию и производству стримингового сервиса Tucker Carlson Network Дин Томпсон.

"Это полная ложь", — заявил он ТАСС.

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Ранее сообщалось, что экс-ведущий американского телеканала Fox News запустил шоу на российском ТВ. Утверждалось, что программа якобы является совместным проектом ютуб-канала "Карлсон ТВ" и ВГТPК.

Напомним, 9 февраля вышло интервью президента РФ Владимира Путина с Карлсоном на русском языке. Примечательно, что оно мгновенно набрало популярность в Сети. Впоследствии российский лидер объяснил, с чем это связано. По словам Путина, в мире хотят познакомиться с альтернативной точкой зрения, а интервью даёт такую возможность.

Лариса Сафронова
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