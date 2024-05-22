Продюсер Бардаш: Я максимально раскрывал глаза украинцам на ситуацию в стране
Продюсер Юрий Бардаш. Обложка © Telegram / Философия Бардаша
Музыкальный продюсер Юрий Бардаш, который ранее переехал в Россию и публично поддержал спецоперацию, заявил, что максимально пытался раскрыть украинцам глаза на происходящее в стране. Так он ответил на решение Службы безопасности Украины заочно предъявить ему обвинения по четырём статьям Уголовного кодекса.
"Думаю, что каждый на моём месте делал бы то же самое: максимально рассказывал правду людям, украинцам, раскрывал глаза на то, что происходит. Я, находясь в России, видя, как здесь с людьми ведёт себя руководство страны, пребываю в тихом шоке. На Украине я видел другое. Я видел Зеленского, как беспощадно воруют у народа, как страну превращают в ничто, в пыль, в разруху", — сказал он в беседе с RT.
Бардаш добавил, что "почувствовал, что ему надо стать тем самым рупором, который будет общаться с людьми". Продюсер назвал подобное поведение долгом любого, кто оказался в подобной ситуации и понял происходящее, и как раз этим он и занимается последние два года.
Напомним, что в 2022 году Юрий Бардаш подверг критике Владимира Зеленского за его политику в отношении Донбасса. После этого он перебрался в Грузию. Затем, когда получил информацию о том, что некто из Украины заказал его похищение, переехал в Россию. Позже продюсер получил и российский паспорт. Позднее СБУ заочно предъявила обвинения продюсеру за призыв взять Киев и Харьков. По мнению украинской стороны, у себя в телеграм-канале Бардаш регулярно публикует антиукраинские высказывания для своей аудитории размером в 50 тысяч человек.