Продюсер Бардаш: Я максимально раскрывал глаза украинцам на ситуацию в стране

Музыкальный продюсер Юрий Бардаш, который ранее переехал в Россию и публично поддержал спецоперацию, заявил, что максимально пытался раскрыть украинцам глаза на происходящее в стране. Так он ответил на решение Службы безопасности Украины заочно предъявить ему обвинения по четырём статьям Уголовного кодекса.

"Думаю, что каждый на моём месте делал бы то же самое: максимально рассказывал правду людям, украинцам, раскрывал глаза на то, что происходит. Я, находясь в России, видя, как здесь с людьми ведёт себя руководство страны, пребываю в тихом шоке. На Украине я видел другое. Я видел Зеленского, как беспощадно воруют у народа, как страну превращают в ничто, в пыль, в разруху", — сказал он в беседе с RT.