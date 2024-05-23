В Госдуме сочли бесчеловечной радость Блинкена из-за трагической гибели Раиси
Володин: Заявление Блинкена о смерти Раиси прозвучало цинично и бесчеловечно
Слова госсекретаря США Энтони Блинкена о том, что Ирану и всему миру станет только лучше после гибели иранского президента Эбрахима Раиси, говорят о циничности и бесчеловечности американского политика. Такое мнение высказал председатель Госдумы Вячеслав Володин по итогам поездки на траурную церемонию в Тегеран.
Председатель Госдумы отметил, что на иранские улицы вышло огромное количество людей, чтобы проводить погибших в катастрофе в последний путь.
"На этом фоне заявления госсекретаря США Энтони Блинкена о том, что весь мир и сами иранцы только выиграли в результате трагической гибели Раиси, прозвучали цинично и бесчеловечно", — написал Володин в своём телеграм-канале.
По его словам, такое изречение себе позволить может лишь представитель режима, который полностью уверен в своём превосходстве над всеми остальными. Володин считает, что это хамское отношение США вызывает всё большее раздражение у граждан других стран. Из-за такой политики скоро само слово "американец" станет во всём мире ругательным, заключил он.
Напомним, что вертолёт с президентом Ирана потерпел крушение у границы с Азербайджаном днём 19 мая. Новость о гибели Эбрахима Раиси подтвердил Красный Полумесяц. В США, разумеется, были несказанно рады такому повороту событий, а Энтони Блинкен заявил, что смерть иранского лидера и вовсе является положительным событием, от которого выиграют иранцы и весь мир. Американский госсекретарь также не забыл упомянуть, что Штаты решили не проводить минуту молчания в память об иранском политике в ООН. По поручению Путина Россию на траурной церемонии представил Володин.
ТАСС / AP / Mariam Zuhaib