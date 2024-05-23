В Госдуме сочли бесчеловечной радость Блинкена из-за трагической гибели Раиси

Слова госсекретаря США Энтони Блинкена о том, что Ирану и всему миру станет только лучше после гибели иранского президента Эбрахима Раиси, говорят о циничности и бесчеловечности американского политика. Такое мнение высказал председатель Госдумы Вячеслав Володин по итогам поездки на траурную церемонию в Тегеран.

Председатель Госдумы отметил, что на иранские улицы вышло огромное количество людей, чтобы проводить погибших в катастрофе в последний путь.

"На этом фоне заявления госсекретаря США Энтони Блинкена о том, что весь мир и сами иранцы только выиграли в результате трагической гибели Раиси, прозвучали цинично и бесчеловечно", — написал Володин в своём телеграм-канале.