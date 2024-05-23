Брат Нукеновой рассказал, что Бишимбаев может быть причастен ещё к одной смерти

Бывший министр национальной экономики Казахстана Куандык Бишимбаев, приговорённый к 24 годам тюрьмы за убийство жены, может быть причастен к смерти ещё одного человека. Об этом сообщил брат убитой Салтанат Нукеновой Айтбек Амангельды.

По его данным, Бишимбаев много лет назад якобы смог избежать наказания за смерть сбитого на переходе ребёнка. Амангельды рассказал, что узнал об этом эпизоде от женщины, пожелавшей сохранить анонимность. Она откликнулась на призыв семьи Нукеновой поделиться любой важной информацией о Бишимбаеве и ночи убийства. Женщина сообщила, что наезд на ребёнка произошёл давно и в момент аварии Бишимбаев был пьян. При этом вину на себя взял знакомый экс-чиновника.