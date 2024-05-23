Брат Нукеновой рассказал, что Бишимбаев может быть причастен ещё к одной смерти
Куандык Бишимбаев и убитая им Салтанат Нукенова. Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / aitym, © Telegram / Jogargy_sot
Бывший министр национальной экономики Казахстана Куандык Бишимбаев, приговорённый к 24 годам тюрьмы за убийство жены, может быть причастен к смерти ещё одного человека. Об этом сообщил брат убитой Салтанат Нукеновой Айтбек Амангельды.
По его данным, Бишимбаев много лет назад якобы смог избежать наказания за смерть сбитого на переходе ребёнка. Амангельды рассказал, что узнал об этом эпизоде от женщины, пожелавшей сохранить анонимность. Она откликнулась на призыв семьи Нукеновой поделиться любой важной информацией о Бишимбаеве и ночи убийства. Женщина сообщила, что наезд на ребёнка произошёл давно и в момент аварии Бишимбаев был пьян. При этом вину на себя взял знакомый экс-чиновника.
"Она рассказала очень детально всю историю, со всеми именами. Она дала имя человека, который взял на себя вину, его дату рождения <...> Потом по примирению сторон дело было закрыто", — сказал он в интервью казахстанскому телеведущему Тимуру Балымбетову.
Напомним, что 9 ноября 2023 года Куандык Бишимбаев насмерть забил свою супругу Салтанат Нукенову в одном из ресторанов Астаны. Чиновник просто наблюдал, как умирает его возлюбленная, и даже попытался скрыть следы расправы. Благодаря огласке дело всколыхнуло не только Казахстан, но и страны СНГ. Во время судебного процесса Бишимбаев признал свою вину, но лишь частично. Его приговорили к 24 годам тюрьмы. Что стояло за убийством и другие подробности этой страшной истории — в материале Life.ru.