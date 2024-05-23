Закон принят: Украинских детей начинают готовить к отправке на фронт

Украинские школьники отныне будут проходить курс начальной военной подготовки в стенах учебного заведения. Законопроект о возвращении в учебную программу НВП 22 мая большинством голосов приняла Верховная рада, сообщает "Страна.ua".

По словам главы подкомитета внешкольного образования в парламенте Романа Грищука, предмет получит название "Защита Украины". Он станет обязательным для всех, как математика или украинский язык.