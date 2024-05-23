Закон принят: Украинских детей начинают готовить к отправке на фронт
Рада приняла закон о возвращении начальной военной подготовки в школьный курс
Украинские школьники отныне будут проходить курс начальной военной подготовки в стенах учебного заведения. Законопроект о возвращении в учебную программу НВП 22 мая большинством голосов приняла Верховная рада, сообщает "Страна.ua".
По словам главы подкомитета внешкольного образования в парламенте Романа Грищука, предмет получит название "Защита Украины". Он станет обязательным для всех, как математика или украинский язык.
"Законом вводится понятие "начальная общевойсковая подготовка", что позволит правительству сделать изучение этого предмета обязательным. Больший акцент делается на технологиях, на внутренней мотивации гражданина защищать своё государство", — цитирует Грищука издание.
А ранее школьниками заинтересовались украинские военкоматы. В ТЦК призвали уехавших за границу подростков вернуться на родину и встать на учёт. Между тем 18 мая на Украине вступил в силу закон о принудительной мобилизации, который устанавливает новые требования к военнообязанным и сводит к минимуму их права. Люди пытаются идти против военкомов, ведь те начали устраивать на улицах настоящий беспредел, лишь бы заткнуть "дыры" на передовой новыми людьми. Инциденты уже не раз попадали на камеру очевидцев. При этом на днях "паникёров", которые постят видео с силовой мобилизацией, призвали расстреливать.
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