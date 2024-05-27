Самый модный на районе: Только истинные стиляги СССР носили эти 7 вещей

В какой-то период молодёжь СССР поняла, что красиво одеваться может каждый. Хоть в магазинах и существовал дефицит, при желании достать или сшить можно было почти любую вещь. Чтобы приобрести уважение друзей и знакомых, нужно было не только знать, но и обзавестись некоторыми предметами гардероба. Какие вещи в Советском Союзе носил каждый стиляга?

1. Платье-трапеция

Платье-трапеция — удобная одежда СССР, поскольку свободно сидит и не сковывает движений. Фото © ТАСС / Вячеслав Прокофьев

Такой вид одежды в СССР был довольно популярен у девушек. Платье-трапеция отличалось свободным кроем. В нём было удобно гулять по улице и даже бегать (если это требовалось). Свободу движений наряд не сковывал, в отличие от других видов платьев, которые продавались в магазинах СССР.

2. Платье в горошек

Советская мода на платья в горошек появилась благодаря американской актрисе Мэрилин Монро. Фото © ТАСС / Игорь Уткин

Девушки-стиляги в СССР носили платья и с таким принтом. Они стали популярными благодаря великой американской актрисе Мэрилин Монро, которая появлялась в нескольких фильмах в нарядах в горошек. Советские девушки хотели быть похожими на красавицу-артистку и подражали ей.

Советские платья в горох были популярны и с практической точки зрения. Женщины не боялись оставить на них пятнышки, поскольку грязь особо не была видна на платьях с таким рисунком. Кстати, принт популярен у современных девушек даже сейчас.

3. Джинсы с высокой посадкой

Стиляги в СССР носили джинсы с высокой посадкой. Сейчас они тоже пользуются спросом у современных девушек. Фото © ТАСС / Игорь Зотин

Одним из главных трендов моды СССР были джинсы с высокой посадкой. О них мечтала практически любая советская девушка в 1980-х годах. У предмета советской одежды был лишь один минус — достать его было довольно сложно. Товар был дефицитным. В наше время джинсы с высокой посадкой купить намного проще. Некоторые дамы надевают их даже сейчас.

4. Брюки-клёш

Брюки-клёш были в моде в СССР, поскольку выглядели нестандартно — расширялись, начиная с колена. Фото © ТАСС / Виктор Великжанин, Александр Яковлев

Нереальной популярностью среди стиляг в СССР пользовались брюки-клёш. Многим советским гражданам нравился внешний вид такой одежды. Особенность её заключалась в том, что штанина от колена и до низа сильно расширялась. Брюки-клёш приобрели широкую популярность в Советском Союзе в 1960-х. После развала СССР тренд прошёл. Но в последние годы фасон вновь становится модным.

5. Косынка

Советская мода на косынки появилась потому, что этот аксессуар красиво смотрелся, защищал от жары и солнечного удара. Фото © Кадр из фильма "Стиляги". Режиссёр Валерий Тодоровский, сценаристы Юрий Коротков, Валерий Тодоровский, Евгений Маргулис / Kinopoisk

Советская мода распространялась и на некоторые головные уборы. В те времена косынки использовали по-разному. Одни дамы носили их на голове, а другие — на шее. Такой предмет был особенно удобен летом. В лёгком головном уборе не было жарко, а ещё он защищал от теплового удара.

6. Клетчатое пальто

Советская мода на клетчатые пальто пошла от стиляг. Фото © ТАСС / Т. Жебраускас

Начиная с конца 1960-х годов в СССР были в моде клетчатые пальто. Такой вид верхней одежды был единственным, который можно было купить. Причём вещи были и чёрные, и тёмно-синие. Но из-за однообразия молодёжь их не покупала.

Подросткам и студентам не нравились чёрные и тёмно-синие пальто. Модель с клетчатой расцветкой казалась им более молодёжной. Такие предметы гардероба были популярны у тех молодых людей, которые были "в тренде". Сейчас мода на этот вид верхней одежды возвращается.

7. Сандалии с носками

Некоторая советская одежда выглядела весьма странно. Например, непонятно, как могли стать модными сандалии с носками. Фото © ТАСС / Пётр Носов

В СССР были модными и более странные вещи. В те времена многие мужчины носили на работу сандалии, под которые надевали носки. Такая обувь летом считалась чуть ли не "официально-деловой" и была популярна у работников предприятий.