Панде Катюше из Московского зоопарка уже 9 месяцев, и вот как её с этим поздравили

Панде Катюше, которая вместе со своей семьёй живёт в Московском зоопарке, 24 мая исполнилось девять месяцев. Об этом сообщила директор столичного зоосада Светлана Акулова в своём телеграм-канале.

Панде Катюше уже девять месяцев. Видео © "Телеграм" / Светлана Акулова

"Расскажу вам на ушко: мне сегодня девять месяцев. Я уже ловко лажу по брёвнам (мама мне не помогает), купаюсь в бассейне, мой вес 27 килограммов", — написала Акулова от имени подросшей панды.