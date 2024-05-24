Панде Катюше из Московского зоопарка уже 9 месяцев, и вот как её с этим поздравили
Панде Катюше из Московского зоопарка сегодня исполнилось 9 месяцев
Панде Катюше, которая вместе со своей семьёй живёт в Московском зоопарке, 24 мая исполнилось девять месяцев. Об этом сообщила директор столичного зоосада Светлана Акулова в своём телеграм-канале.
Панде Катюше уже девять месяцев. Видео © "Телеграм" / Светлана Акулова
"Расскажу вам на ушко: мне сегодня девять месяцев. Я уже ловко лажу по брёвнам (мама мне не помогает), купаюсь в бассейне, мой вес 27 килограммов", — написала Акулова от имени подросшей панды.
Катюша всё ещё предпочитает молоко своей мамы Диндин, однако её уже начинают интересовать и взрослые лакомства, в частности бамбук. В честь праздника любимица москвичей получила сладкий подарок, но есть сразу не стала, а решила с лакомством поиграть.
Панде Катюше всего девять месяцев, но если переводить на человеческий возраст, то сейчас она трёхлетний ребёнок. Дочь Жуи и Диндин растёт очень быстро, что свойственно всем чужим детям, и уже через три года её будут ждать на исторической родине, чтобы познакомить с потенциальным женихом, который сейчас тоже маленький. Однако есть и возможность того, что любимица москвичей навсегда останется в родном городе.
Kandinsky