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Регион
24 мая, 12:39

Панде Катюше из Московского зоопарка уже 9 месяцев, и вот как её с этим поздравили

Панде Катюше из Московского зоопарка сегодня исполнилось 9 месяцев

Панде Катюше, которая вместе со своей семьёй живёт в Московском зоопарке, 24 мая исполнилось девять месяцев. Об этом сообщила директор столичного зоосада Светлана Акулова в своём телеграм-канале.

Панде Катюше уже девять месяцев. Видео © "Телеграм" / Светлана Акулова

"Расскажу вам на ушко: мне сегодня девять месяцев. Я уже ловко лажу по брёвнам (мама мне не помогает), купаюсь в бассейне, мой вес 27 килограммов", — написала Акулова от имени подросшей панды.

Катюша всё ещё предпочитает молоко своей мамы Диндин, однако её уже начинают интересовать и взрослые лакомства, в частности бамбук. В честь праздника любимица москвичей получила сладкий подарок, но есть сразу не стала, а решила с лакомством поиграть.

Панда Катюша из Московского зоопарка неуклюже открыла купальный сезон
Панда Катюша из Московского зоопарка неуклюже открыла купальный сезон

Панде Катюше всего девять месяцев, но если переводить на человеческий возраст, то сейчас она трёхлетний ребёнок. Дочь Жуи и Диндин растёт очень быстро, что свойственно всем чужим детям, и уже через три года её будут ждать на исторической родине, чтобы познакомить с потенциальным женихом, который сейчас тоже маленький. Однако есть и возможность того, что любимица москвичей навсегда останется в родном городе.

Обложка ©

Kandinsky

Владимир Озеров
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