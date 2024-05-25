Гибель президента Ирана
Покушение на премьера Словакии
Новый кабмин

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
25 мая, 03:08

Остин вернулся к исполнению обязанностей шефа Пентагона после медпроцедуры

Глава Пентагона Ллойд Остин успешно завершил прохождение малоинвазивной нехирургической процедуры, связанной с мочевым пузырём. Генерал вернулся к исполнению обязанностей министра обороны США, заявил пресс-секретарь военного ведомства Пэт Райдер.

Глава МО провёл в стенах Национального военно-медицинского центра Уолтера Рида более двух часов. Всё это время функции шефа Пентагона исполняла его заместитель Кэтлин Хикс.

"Впоследствии госсекретарь Остин возобновил свои функции и обязанности в качестве министра обороны. На данный момент в его официальном расписании не ожидается никаких изменений, включая его участие в запланированных мероприятиях в День поминовения", — заключил Райдер.

Третий раз за год: Шеф Пентагона снова отправится в больницу
Третий раз за год: Шеф Пентагона снова отправится в больницу

Напомним, что проблемы с мочевым пузырём возникли у Остина на фоне диагностированного рака простаты. Пентагон активно освещает состояние генерала, так как январская госпитализация главы МО прошла втайне от Белого дома и Госдепартамента, спровоцировав крупный скандал.

Обложка ©

U.S. Department of Defense

Илья Пушкарев
  • Новости
  • США
  • Пентагон
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar

    Новости партнеров