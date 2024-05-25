Остин вернулся к исполнению обязанностей шефа Пентагона после медпроцедуры

Глава МО провёл в стенах Национального военно-медицинского центра Уолтера Рида более двух часов. Всё это время функции шефа Пентагона исполняла его заместитель Кэтлин Хикс.

"Впоследствии госсекретарь Остин возобновил свои функции и обязанности в качестве министра обороны. На данный момент в его официальном расписании не ожидается никаких изменений, включая его участие в запланированных мероприятиях в День поминовения", — заключил Райдер.