Остин вернулся к исполнению обязанностей шефа Пентагона после медпроцедуры
Глава Пентагона Ллойд Остин успешно завершил прохождение малоинвазивной нехирургической процедуры, связанной с мочевым пузырём. Генерал вернулся к исполнению обязанностей министра обороны США, заявил пресс-секретарь военного ведомства Пэт Райдер.
Глава МО провёл в стенах Национального военно-медицинского центра Уолтера Рида более двух часов. Всё это время функции шефа Пентагона исполняла его заместитель Кэтлин Хикс.
"Впоследствии госсекретарь Остин возобновил свои функции и обязанности в качестве министра обороны. На данный момент в его официальном расписании не ожидается никаких изменений, включая его участие в запланированных мероприятиях в День поминовения", — заключил Райдер.
Напомним, что проблемы с мочевым пузырём возникли у Остина на фоне диагностированного рака простаты. Пентагон активно освещает состояние генерала, так как январская госпитализация главы МО прошла втайне от Белого дома и Госдепартамента, спровоцировав крупный скандал.