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25 мая, 09:50

Один ребёнок остаётся в больнице после срыва крыши школы в Краснодаре

Практически все дети, пострадавшие при срыве крыши краснодарской школы № 29, уже находятся дома. Об этом сообщил мэр Евгений Наумов. В больнице остаётся только один мальчик.

"Почти все ребята <...> уже дома. Некоторые из них пройдут амбулаторное лечение. Ещё один мальчик пока останется в детской краевой клинической больнице. С ним уже поработали травматологи и хирурги", — написал чиновник в телеграм-канале.

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Напомним, утром 25 мая в краснодарской школе № 29 сорвало кровлю. Причиной стал сильный ветер, всё произошло всего за десять минут до начала линейки в честь последнего звонка. Возбуждено уголовное дело. Пострадали не менее десяти несовершеннолетних, у большинства из них — порезы и ссадины.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM

Матвей Константинов
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