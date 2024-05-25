Один ребёнок остаётся в больнице после срыва крыши школы в Краснодаре

Практически все дети, пострадавшие при срыве крыши краснодарской школы № 29, уже находятся дома. Об этом сообщил мэр Евгений Наумов. В больнице остаётся только один мальчик.

"Почти все ребята <...> уже дома. Некоторые из них пройдут амбулаторное лечение. Ещё один мальчик пока останется в детской краевой клинической больнице. С ним уже поработали травматологи и хирурги", — написал чиновник в телеграм-канале.