Life.ru публикует момент падения кровли на учеников краснодарской школы № 29

Момент падения кровли на учеников краснодарской школы № 29 попал на видео, его публикует SHOT. Видно, как ребята, заметив неладное, пытаются отбежать в сторону, однако это удаётся не всем.

Момент падения кровли на учеников краснодарской школы № 29. Видео © SHOT

Очевидцы рассказали телеграм-каналу, что многие родители возмущены действиями руководства школы, так как накануне было объявлено штормовое предупреждение, а само мероприятие можно было провести внутри учебного заведения. На данный момент в городе — ураганный ветер скоростью 30 метров в секунду.