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25 мая, 11:48

Life.ru публикует момент падения кровли на учеников краснодарской школы № 29

Момент падения кровли на учеников краснодарской школы № 29 попал на видео, его публикует SHOT. Видно, как ребята, заметив неладное, пытаются отбежать в сторону, однако это удаётся не всем.

Момент падения кровли на учеников краснодарской школы № 29. Видео © SHOT

Очевидцы рассказали телеграм-каналу, что многие родители возмущены действиями руководства школы, так как накануне было объявлено штормовое предупреждение, а само мероприятие можно было провести внутри учебного заведения. На данный момент в городе — ураганный ветер скоростью 30 метров в секунду.

Как уточнил в телеграм-канале министр здравоохранения Краснодарского края Евгений Филиппов, в больницах остаются двое пострадавших. Их состояние нетяжёлое.

Напомним, утром 25 мая сильный ветер сорвал кровлю краснодарской школы № 29. Всё произошло всего за десять минут до начала линейки в честь последнего звонка. Возбуждено уголовное дело. Пострадали не менее десяти несовершеннолетних, у большинства из них — порезы и ссадины.

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Обложка ©

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Матвей Константинов
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