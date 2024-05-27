Суд отказал следствию и оставил генерала Ивана Попова в СИЗО
Суд не стал менять меру пресечения экс-командующему 58-й армией генерал-майору Ивану Попову, которого подозревают в хищениях на сумму 130 миллионов рублей. Он останется в СИЗО, несмотря на то что СК ранее обратился в суд с просьбой перевести Попова под домашний арест.
Суд отказал следствию и оставил генерала Ивана Попова в СИЗО. Видео © Life.ru
"В удовлетворении ходатайства следователя об изменении меры пресечения с заключения под стражу на домашний арест отказать", — говорится в решении судьи.
Напомним, бывший командующий 58-й армией Вооружённых сил России Иван Попов подозревается в крупном мошенничестве. Предположительно, он может быть причастен к хищению металлопроката, который должен был пойти на строительство инженерных сооружений на линии фронта. Сумма ущерба оценивается в 130 миллионов рублей. Генерал-майора арестовали и официально предъявили ему обвинение, но вину он отвергает. Ранее суд также отказал в переводе Попова под домашний арест по запросу его защиты.
Life.ru