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Регион
27 мая, 09:40

Суд отказал следствию и оставил генерала Ивана Попова в СИЗО

Суд не стал менять меру пресечения экс-командующему 58-й армией генерал-майору Ивану Попову, которого подозревают в хищениях на сумму 130 миллионов рублей. Он останется в СИЗО, несмотря на то что СК ранее обратился в суд с просьбой перевести Попова под домашний арест.

Суд отказал следствию и оставил генерала Ивана Попова в СИЗО. Видео © Life.ru

"В удовлетворении ходатайства следователя об изменении меры пресечения с заключения под стражу на домашний арест отказать",  говорится в решении судьи.

Генерал Попов отреагировал на арест в СИЗО словами: "Бывало и хуже"
Генерал Попов отреагировал на арест в СИЗО словами: "Бывало и хуже"

Напомним, бывший командующий 58-й армией Вооружённых сил России Иван Попов подозревается в крупном мошенничестве. Предположительно, он может быть причастен к хищению металлопроката, который должен был пойти на строительство инженерных сооружений на линии фронта. Сумма ущерба оценивается в 130 миллионов рублей. Генерал-майора арестовали и официально предъявили ему обвинение, но вину он отвергает. Ранее суд также отказал в переводе Попова под домашний арест по запросу его защиты.

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Life.ru

Александра Вишнякова
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